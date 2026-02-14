#Казахстан в сравнении
Спорт

Михаил Шайдоров сделал первое заявление после исторического "золота" ОИ-2026

фигурист Михаил Шайдоров, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 09:36 Фото: Instagram/olympickz
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров сделал первое заявление в новом статусе – статусе олимпийского чемпиона, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео сегодня, 14 февраля 2026 года, опубликовало агентство "Казинформ".

"Если честно, я не мог поверить в это. Потому что весь сезон я боролся с самим собой. Весь сезон был максимально тяжелым для меня. Я, наверное, раза три пытался на соревнованиях выполнять пять четверных прыжков – ни разу у меня это не получилось! Но сегодня карты сложились, и я сделал все, что мог", – заявил 21-летний казахстанский фигурист из Алматы.

Ранее сообщалось, что Михаил Шайдоров принес Казахстану первое "золото" Олимпийских игр. С исторической медалью фигуриста поздравил президент НОК РК Геннадий Головкин. Позднее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев наградит Шайдорова орденом "Барыс".

Динара Халдарова
Динара Халдарова
