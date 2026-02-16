Север – до -23°С, юг – до +20°С: погодные качели захватят Казахстан

В ближайшие три дня – с 16 по 18 февраля 2026 года – через территорию Казахстана будет проходить циклон, смещающийся с районов Уральских гор. Он принесет осадки, гололед и усиление ветра с метелями, сообщает Zakon.kz.

Об этих резких перепадах погоды в стране предупредили синоптики РГП "Казгидромет".

По их данным, уже с 18 февраля с тыловой стороны циклона, движущегося из районов Хельсинки, начнет распространяться антициклон. Это приведет к похолоданию и постепенному прекращению осадков на севере страны – там ночью температура опустится до -18-23°С.

В то же время на юге днем ожидается потепление до +15+20°С из-за влияния нового циклона из районов Черного моря.

Судя по опубликованному прогнозу, погодные "качели" будут особенно заметны на фоне контрастов между севером и югом страны.

Впрочем, переменчивой погоде не стоит удивляться. Метеорологи уже озвучивали, что в феврале столбики термометра будут скакать от -35°C до +17°C. Каким покажет себя февраль 2026 года, можно прочитать по этой ссылке.