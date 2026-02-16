#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
496
588.01
6.42
Общество

Север – до -23°С, юг – до +20°С: погодные качели захватят Казахстан

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 11:27 Фото: Zakon.kz
В ближайшие три дня – с 16 по 18 февраля 2026 года – через территорию Казахстана будет проходить циклон, смещающийся с районов Уральских гор. Он принесет осадки, гололед и усиление ветра с метелями, сообщает Zakon.kz.

Об этих резких перепадах погоды в стране предупредили синоптики РГП "Казгидромет".

По их данным, уже с 18 февраля с тыловой стороны циклона, движущегося из районов Хельсинки, начнет распространяться антициклон. Это приведет к похолоданию и постепенному прекращению осадков на севере страны – там ночью температура опустится до -18-23°С.

В то же время на юге днем ожидается потепление до +15+20°С из-за влияния нового циклона из районов Черного моря.

Судя по опубликованному прогнозу, погодные "качели" будут особенно заметны на фоне контрастов между севером и югом страны.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 11:27
В Астане, Алматы и в 16 областях объявили штормовое предупреждение

Впрочем, переменчивой погоде не стоит удивляться. Метеорологи уже озвучивали, что в феврале столбики термометра будут скакать от -35°C до +17°C. Каким покажет себя февраль 2026 года, можно прочитать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
На юге – до +25°С, на севере – до -13°С: Казахстан накрывает Северный антициклон
12:44, 13 октября 2025
На юге – до +25°С, на севере – до -13°С: Казахстан накрывает Северный антициклон
Мороз до -35°С, потепление до -2°С: Казахстан накроет снегопад и резкие перепады температур
10:57, 23 января 2026
Мороз до -35°С, потепление до -2°С: Казахстан накроет снегопад и резкие перепады температур
На Казахстан надвигаются морозы до пяти градусов
15:41, 09 октября 2024
На Казахстан надвигаются морозы до пяти градусов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бибисара Асаубаева победила экс-чемпионку мира в новом виде шахмат
12:19, Сегодня
Бибисара Асаубаева победила экс-чемпионку мира в новом виде шахмат
Мегатрансфер "Актобе" Луиш Нани предупредил, что Роналду может расплакаться
11:52, Сегодня
Мегатрансфер "Актобе" Луиш Нани предупредил, что Роналду может расплакаться
Чемпион UFC сделал дерзкое заявление в адрес Армана Царукяна
11:10, Сегодня
Чемпион UFC сделал дерзкое заявление в адрес Армана Царукяна
Триумф Шайдорова на Олимпиаде: казахстанец попал в десятку лучших фигуристов в истории спорта
11:01, Сегодня
Триумф Шайдорова на Олимпиаде: казахстанец попал в десятку лучших фигуристов в истории спорта
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: