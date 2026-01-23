Мороз до -35°С, потепление до -2°С: Казахстан накроет снегопад и резкие перепады температур

В ближайшие дни погодные условия в Казахстане будут определяться влиянием циклона, приходящего из районов Атлантики, и активных атмосферных фронтов. Это принесет снегопады, дождь и снегопады в южных регионах, метели и усиление ветра, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет" на 24, 25 и 26 января 2026 года, по мере продвижения циклона через страну на значительную часть территории поступят более теплые воздушные массы, что приведет к постепенному повышению температуры:

центральные и восточные регионы: ночью -5-18°С;

юго-восток: -2-7°С;

горные районы: -7-15°С.

Однако в северных областях сохранится морозная погода с ночной температурой -20-35°С.

Одновременно с этим отрог антициклона, содержащий холодный арктический воздух, распространится на запад страны, вызвав понижение температуры:

западные районы: ночью -15-30°С;

северо-запад: -20-35°С.

Материал по теме Что происходит в Алматы после снегопада – фоторепортаж

Также мы уже рассказывали, что из-за разбушевавшейся непогоды в Астане учащиеся первой смены 23 января будут учиться удаленно.

Кроме того, известно, что с 23 по 25 января жителей Астаны, Алматы и Шымкента ожидает неустойчивая зимняя погода: температура воздуха будет колебаться, а порывистый ветер усилит ощущение холода.