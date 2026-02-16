Зима и весна одновременно: Астану накроют морозы до -15°С, а Алматы и Шымкент – резкое потепление

Фото: Zakon.kz

В ближайшие три дня в Астане ожидаются снегопад и мороз до -15°С, а в Алматы и Шымкенте – весенняя погода. Об этом говорится в прогнозе на 17, 18 и 19 февраля 2026 года, который корреспонденту Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане 17 февраля: переменная облачность, ночью небольшой снег, днем небольшие осадки (дождь, снег). Гололед, поземок. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем 0+2°С.

переменная облачность, ночью небольшой снег, днем небольшие осадки (дождь, снег). Гололед, поземок. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем 0+2°С. 18 февраля: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем 0+2°С.

переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем 0+2°С. 19 февраля: переменная облачность, ночью снег, низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -10-12°С. Прогноз погоды по Алматы 17 февраля: переменная облачность, утром и днем дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +9+11°С.

переменная облачность, утром и днем дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +9+11°С. 18 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +12+14°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +12+14°С. 19 февраля: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +16+18°С. Прогноз погоды по Шымкенту 17 февраля: переменная облачность, ночью дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +15+17°С.

переменная облачность, ночью дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +15+17°С. 18 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +18+20°С.

переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +18+20°С. 19 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +20+22°С. Материал по теме От -35°C до +17°C: каким покажет себя февраль 2026 года Ранее сообщалось, что Казахстан захватят погодные качели: север – до -23°С, юг – до +20°С. Подробнее о погоде на 17-19 февраля 2026 года – здесь.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: