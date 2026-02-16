#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
496
588.01
6.42
Общество

Зима и весна одновременно: Астану накроют морозы до -15°С, а Алматы и Шымкент – резкое потепление

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 14:51 Фото: Zakon.kz
В ближайшие три дня в Астане ожидаются снегопад и мороз до -15°С, а в Алматы и Шымкенте – весенняя погода. Об этом говорится в прогнозе на 17, 18 и 19 февраля 2026 года, который корреспонденту Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане

  • 17 февраля: переменная облачность, ночью небольшой снег, днем небольшие осадки (дождь, снег). Гололед, поземок. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем 0+2°С.
  • 18 февраля: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем 0+2°С.
  • 19 февраля: переменная облачность, ночью снег, низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -10-12°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 17 февраля: переменная облачность, утром и днем дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +9+11°С.
  • 18 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +12+14°С.
  • 19 февраля: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +16+18°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 17 февраля: переменная облачность, ночью дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +15+17°С.
  • 18 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +18+20°С.
  • 19 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +20+22°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 14:51
От -35°C до +17°C: каким покажет себя февраль 2026 года

Ранее сообщалось, что Казахстан захватят погодные качели: север – до -23°С, юг – до +20°С. Подробнее о погоде на 17-19 февраля 2026 года – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Сильные морозы и снегопад вновь обрушатся на Астану, Алматы и Шымкент
14:23, 20 января 2026
Сильные морозы и снегопад вновь обрушатся на Астану, Алматы и Шымкент
На Алматы надвигаются осадки, в Астане ожидаются сильные морозы, а в Шымкенте будет тепло до +16°С
15:00, 06 февраля 2026
На Алматы надвигаются осадки, в Астане ожидаются сильные морозы, а в Шымкенте будет тепло до +16°С
Потепление до +23°C и туман: обновлен прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на 15-17 ноября
16:07, 14 ноября 2025
Потепление до +23°C и туман: обновлен прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на 15-17 ноября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Ордабасы" объявил имя нового президента клуба
15:12, Сегодня
"Ордабасы" объявил имя нового президента клуба
Участники из 22 стран открыли беговой сезон в Алматы
14:53, Сегодня
Участники из 22 стран открыли беговой сезон в Алматы
Бомба: Топурия подерётся вместе с Махачевым на турнире в Белом доме
14:32, Сегодня
Бомба: Топурия подерётся вместе с Махачевым на турнире в Белом доме
Токаев наградил сумоиста за выдающиеся спортивные достижения
14:10, Сегодня
Токаев наградил сумоиста за выдающиеся спортивные достижения
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: