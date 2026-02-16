От -5 до +23: какой будет весна в Алматы и Алматинской области

Какой будет погода весной 2026 года в Алматы и Алматинской области, на площадке Региональной службы центральных коммуникаций 16 февраля рассказал начальник отдела метеорологических прогнозов филиала РГП "Казгидромет" по городу и области Даулет Кисебаев, сообщает Zakon.kz.

По словам спикера, весна 2026 года ожидается умеренно теплой, с чередованием потеплений и кратковременных похолоданий и повышенным количеством осадков в первой половине сезона.

Погодные условия будут соответствовать типичному переходному сезону. В марте средняя температура воздуха по региону прогнозируется около климатической нормы, на северо-западе Алматинской области – на один градус выше. В апреле температура на большей части территории области также ожидается выше нормы на один градус, а в предгорных и горных районах – в пределах привычных значений. В мае температурный фон стабилизируется и будет соответствовать климатической норме по всей области.

"Весенний период традиционно отличается неустойчивой погодой, и 2026 год не станет исключением. Мы ожидаем чередование теплых и прохладных периодов, без резких и аномальных отклонений. Это нормальные условия для весны, к которым городские службы хорошо подготовлены", – отметил Даулет Кисебаев.

Отдельно был представлен прогноз для Алматы. В марте возможны заметные колебания температуры: в первой декаде ночные значения могут опускаться до -5-10 градусов, во второй декаде дневная температура повысится до +23 градусов, а в конце месяца вероятны кратковременные похолодания. В апреле и мае средняя температура воздуха будет постепенно повышаться и останется в пределах климатической нормы.

Что касается осадков, в марте и апреле в Алматы ожидается их количество выше нормы. В марте при климатической норме 72 мм осадки в виде дождя и снега прогнозируются достаточно часто, особенно в первой и третьей декадах месяца. В апреле при норме 112 мм также ожидается повышенное количество осадков, тогда как в мае их объем будет соответствовать средним многолетним значениям – около 99 мм.

"Важно понимать, что апрель и май традиционно являются самыми дождливыми месяцами в Алматы. Повышенное количество осадков в этот период – это не чрезвычайная ситуация, а климатическая особенность региона. Прогноз носит консультативный характер и будет уточняться по мере поступления новых данных", – подчеркнул Даулет Кисебаев.

В целом, по оценке синоптиков, весна 2026 года в Алматы и области пройдет в спокойном и привычном режиме, без экстремальных погодных явлений, а прогнозируемые условия позволяют городским и экстренным службам планово проводить профилактические и подготовительные мероприятия.

