Общество

Продали "сигареты" из пенопласта и песка: суд в Костанае вынес приговор

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, уголовный кодекс РК, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 18:24 Фото: Zakon.kz
Суд №2 города Костаная 16 февраля рассмотрел уголовное дело в отношении пяти человек, обвиняемых в мошенничестве в крупном размере, сообщает Zakon.kz.

По материалам дела, в сентябре 2025 года подсудимые изготовили муляжи продукции – они заполнили пустые коробки из-под сигарет ORIS пенопластом и песком и реализовали потерпевшему 78 таких коробок. Получив оплату за товар, фигуранты скрылись. Ущерб составил свыше 15 млн тенге.

В ходе судебного разбирательства обвиняемые полностью признали вину, раскаялись и добровольно возместили причиненный материальный ущерб.

Государственный обвинитель просил назначить каждому из подсудимых по четыре года лишения свободы. Потерпевший, в свою очередь, ходатайствовал о назначении наказания, не связанного с лишением свободы.

Суд учел признание вины, возмещение ущерба и наличие у части подсудимых малолетних детей на иждивении. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

В результате суд назначил всем фигурантам наказание в виде трех лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок.

Гражданский иск удовлетворен в полном объеме. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Казахстанец продал свой банковский счет за 12 тысяч тенге и стал фигурантом уголовного дела. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
