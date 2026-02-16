Продали "сигареты" из пенопласта и песка: суд в Костанае вынес приговор
По материалам дела, в сентябре 2025 года подсудимые изготовили муляжи продукции – они заполнили пустые коробки из-под сигарет ORIS пенопластом и песком и реализовали потерпевшему 78 таких коробок. Получив оплату за товар, фигуранты скрылись. Ущерб составил свыше 15 млн тенге.
В ходе судебного разбирательства обвиняемые полностью признали вину, раскаялись и добровольно возместили причиненный материальный ущерб.
Государственный обвинитель просил назначить каждому из подсудимых по четыре года лишения свободы. Потерпевший, в свою очередь, ходатайствовал о назначении наказания, не связанного с лишением свободы.
Суд учел признание вины, возмещение ущерба и наличие у части подсудимых малолетних детей на иждивении. Отягчающих обстоятельств установлено не было.
В результате суд назначил всем фигурантам наказание в виде трех лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок.
Гражданский иск удовлетворен в полном объеме. Приговор не вступил в законную силу.
