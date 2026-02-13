Спецоперация в Алматы и области: задержаны 11 участников наркогруппы

В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) заявили о пресечении деятельности интернет-наркомагазина, занимавшегося бесконтактным сбытом наркотиков на территории Алматы и Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства, в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны 11 участников преступной группы, включая организаторов, операторов и лиц, обеспечивавших финансовое сопровождение незаконной деятельности.

"Из незаконного оборота изъято около 3 кг синтетических наркотиков, а также средства связи, банковские карты и цифровые носители, использовавшиеся для координации преступной схемы". Пресс-служба МВД РК

Также известно, что начато досудебное расследование.

\

Днем ранее, 12 февраля сообщалось, что в Алматы организованная преступная группа (ОПГ) занималась незаконным изготовлением и сбытом психотропных веществ в особо крупных размерах. Ее деятельность выявили и пресекли полицейские при координации прокуратуры Медеуского района города.