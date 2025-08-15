#АЭС в Казахстане
Общество

МВД предупреждает казахстанцев: "Не позволяйте использовать себя втемную"

банкомат, карта, рука, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 12:08 Фото: polisia.kz
Министерство внутренних дел Казахстана сегодня, 15 августа 2025 года, обратилось к гражданам с важным предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцев предупредили о схемах наркобизнеса с участием дропперов.

"Уважаемые граждане! Министерство внутренних дел предупреждает: не допускайте вовлечения в преступную деятельность, связанную с так называемым "дропперством". Сегодня противоправные сети, связанные с незаконным оборотом наркотиков, все чаще пытаются вовлечь добропорядочных граждан, особенно молодежь, в свою противоправную деятельность", – обратился и.о. председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Данияр Мейрхан.

Он отметил, что под предлогом "заработка" злоумышленники предлагают гражданам использовать банковские карты, криптовалютные кошельки или иные платежные средства.

"Это делается для сокрытия следов наркобизнеса. Запомните: передача личных банковских карт, мобильных приложений и криптокошельков третьим лицам – это не просто ошибка, это соучастие в тяжком преступлении. Каждая такая карта или кошелек, использованные для операций с наркосредствами, становятся уликой. А владельцы – фигурантами уголовных дел. В будущем это может обернуться лишением свободы на длительный срок", – подчеркнул Данияр Мейрхан.

В связи с этим МВД призывает всех казахстанцев быть бдительными.

"Не поддавайтесь на уловки злоумышленников. Не позволяйте использовать себя втемную. Если у вас есть информация о подобных фактах, незамедлительно сообщайте в полицию. Безопасность начинается с каждого из нас. Защитите себя, своих близких и своих детей от беды", – заключил Данияр Мейрхан, обращаясь к гражданам.

13 августа 2025 года под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета безопасности по вопросам противодействия наркотизму. По итогам заседания глава государства поручил перевести Межведомственный штаб по вопросам противодействия наркомании и наркопреступности из ведения МВД на уровень правительства РК.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
