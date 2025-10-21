Встречные обязательства инвестора: правила и сроки установления
При предоставлении мер государственной поддержки по иным видам деятельности между сторонами предусматриваются обязательства государства по предоставлению мер государственной поддержки, а инвестора – по выполнению встречных обязательств.
Под иными видами деятельности понимаются виды деятельности, не регулируемые законом "О промышленной политике".
К иным видам деятельности, предусмотренным инвестиционным проектом, по которым устанавливаются встречные обязательства, относятся:
- сельское, лесное и рыбное хозяйство;
- строительство;
- оптовая и розничная торговля;
- ремонт автомобилей и мотоциклов;
- транспорт и складирование;
- предоставление услуг по проживанию и питанию;
- информация и связь;
- финансовая и страховая деятельность;
- операции с недвижимым имуществом;
- профессиональная, научная и техническая деятельность;
- деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания;
- образование;
- здравоохранение и социальное обслуживание населения;
- искусство, развлечения и отдых.
Указывается, что встречные обязательства инвестора устанавливаются уполномоченным органом, по одобрению с Комиссией по проведению переговоров.
Срок исполнения встречных обязательств инвестора определяется уполномоченным органом не позднее 5 рабочих дней с даты подачи полного пакета документов.
Комиссия рассматривает и одобряет встречные обязательства инвестора в течение 10 рабочих дней со дня поступления пакета документов от уполномоченного органа.
Сроки встречных обязательств инвестора определяются в зависимости от характера и продолжительности инвестиционного проекта.
Общий срок исполнения встречных обязательств инвестора не должен превышать 25 лет.
Допустимые сроки встречных обязательств инвестора по иным видам деятельности:
- сельское, лесное и рыбное хозяйство – до 10 лет;
- строительство – до 10 лет;
- оптовая и розничная торговля – до 7 лет,
- ремонт автомобилей и мотоциклов – до 7 лет;
- транспорт и складирование – до 15 лет;
- предоставление услуг по проживанию и питанию – до 10 лет;
- информация и связь – до 25 лет;
- финансовая и страховая деятельность – до 7 лет;
- операции с недвижимым имуществом – до 7 лет;
- профессиональная, научная и техническая деятельность – до 10 лет;
- деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания – до 7 лет;
- образование – до 25 лет;
- здравоохранение и социальное обслуживание населения – до 25 лет;
- искусство, развлечения и отдых – до 7 лет.
Решение Комиссии оформляется протоколом и является основанием для определения встречных обязательств инвестора уполномоченным органом.
В случаях изменения сроков реализации инвестиционного проекта сроки подлежат пересмотру Комиссией.
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.