Встречные обязательства инвестора: правила и сроки установления

И.о. министра национальной экономики приказом от 15 октября 2025 года утвердил Правила и сроки установления встречных обязательств инвестора по иным видам деятельности, не регулируемым законом РК "О промышленной политике", сообщает Zakon.kz.

При предоставлении мер государственной поддержки по иным видам деятельности между сторонами предусматриваются обязательства государства по предоставлению мер государственной поддержки, а инвестора – по выполнению встречных обязательств.

Под иными видами деятельности понимаются виды деятельности, не регулируемые законом "О промышленной политике".

К иным видам деятельности, предусмотренным инвестиционным проектом, по которым устанавливаются встречные обязательства, относятся:

сельское, лесное и рыбное хозяйство;

строительство;

оптовая и розничная торговля;

ремонт автомобилей и мотоциклов;

транспорт и складирование;

предоставление услуг по проживанию и питанию;

информация и связь;

финансовая и страховая деятельность;

операции с недвижимым имуществом;

профессиональная, научная и техническая деятельность;

деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания;

образование;

здравоохранение и социальное обслуживание населения;

искусство, развлечения и отдых.

Указывается, что встречные обязательства инвестора устанавливаются уполномоченным органом, по одобрению с Комиссией по проведению переговоров.

Срок исполнения встречных обязательств инвестора определяется уполномоченным органом не позднее 5 рабочих дней с даты подачи полного пакета документов.

Комиссия рассматривает и одобряет встречные обязательства инвестора в течение 10 рабочих дней со дня поступления пакета документов от уполномоченного органа.

Сроки встречных обязательств инвестора определяются в зависимости от характера и продолжительности инвестиционного проекта.

Общий срок исполнения встречных обязательств инвестора не должен превышать 25 лет.

Допустимые сроки встречных обязательств инвестора по иным видам деятельности:

сельское, лесное и рыбное хозяйство – до 10 лет;

строительство – до 10 лет;

оптовая и розничная торговля – до 7 лет,

ремонт автомобилей и мотоциклов – до 7 лет;

транспорт и складирование – до 15 лет;

предоставление услуг по проживанию и питанию – до 10 лет;

информация и связь – до 25 лет;

финансовая и страховая деятельность – до 7 лет;

операции с недвижимым имуществом – до 7 лет;

профессиональная, научная и техническая деятельность – до 10 лет;

деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания – до 7 лет;

образование – до 25 лет;

здравоохранение и социальное обслуживание населения – до 25 лет;

искусство, развлечения и отдых – до 7 лет.

Решение Комиссии оформляется протоколом и является основанием для определения встречных обязательств инвестора уполномоченным органом.

В случаях изменения сроков реализации инвестиционного проекта сроки подлежат пересмотру Комиссией.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.