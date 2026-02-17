Бектенов поручил изменить структуру промышленности Казахстана

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 17 февраля 2026 года заявил о необходимости изменения структуры обрабатывающей промышленности и развития производств с высокой добавленной стоимостью, передает корреспондент Zakon.kz.

Бектенов напомнил, что на расширенном заседании правительства глава государства подчеркнул необходимость формирования современного промышленного каркаса и развития обрабатывающей промышленности.

"В структуре ВВП страны доля обрабатывающей промышленности уже превышает добывающий сектор. Эту динамику необходимо не только сохранить, но и наращивать. Создание новых кластеров позволит перераспределить производство с низкого передела на более высокий. В текущем году прирост объема производства обрабатывающей промышленности увеличился на 4,4%. Это выше показателя аналогичного периода прошлого года. Для достижения планов по диверсификации и росту экономики нужны практические меры по расширению производственных мощностей и углублению переработки в несырьевых отраслях", – озвучил глава кабмина.

По его словам, необходимо определить наиболее перспективные ниши в отраслях и реализовать в них высокопроизводительные и экспортоориентированные инвестиционные проекты.

"Это обеспечит повышение устойчивости экономики к внешним шокам, рост экспортного потенциала, создание новых рабочих мест и формирование современной индустриальной базы, соответствующей долгосрочным национальным интересам. Поэтому необходимо принять все меры по поддержке реального производства, привлечению инвесторов и внедрению передовых цифровых технологий. Нам необходимо изменить структуру обрабатывающей промышленности. По ряду направлений по-прежнему сохраняется большая доля продукции низкого передела. Это означает, что основная добавленная стоимость формируется вне нашей экономики. Наша цель – обеспечить устойчивый переход к выпуску более сложной и технологичной продукции", – сказал Олжас Бектенов.

Он объяснил, что речь идет о развитии производства комплектующих, повышении уровня локализации, внедрении современных технологий, автоматизации производств и росте производительности труда.

"Поручаю министерствам промышленности, энергетики, сельского хозяйства, национальной экономики и холдингу "Байтерек" в месячный срок представить конкретный перечень новых промышленных проектов в сфере переработки, которые обеспечат создание продукции с высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом. Каждый вводимый проект должен рассматриваться не изолированно, а с точки зрения его мультипликативного эффекта на экономику. Отраслевые госорганы и акиматы должны обеспечивать перспективные инвестпроекты соответствующей инфраструктурой, ресурсами, мерами господдержки", – заявил премьер-министр.

