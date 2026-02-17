#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
491.97
583.77
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
491.97
583.77
6.39
Общество

Бектенов поручил изменить структуру промышленности Казахстана

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 11:42 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 17 февраля 2026 года заявил о необходимости изменения структуры обрабатывающей промышленности и развития производств с высокой добавленной стоимостью, передает корреспондент Zakon.kz.

Бектенов напомнил, что на расширенном заседании правительства глава государства подчеркнул необходимость формирования современного промышленного каркаса и развития обрабатывающей промышленности.

"В структуре ВВП страны доля обрабатывающей промышленности уже превышает добывающий сектор. Эту динамику необходимо не только сохранить, но и наращивать. Создание новых кластеров позволит перераспределить производство с низкого передела на более высокий. В текущем году прирост объема производства обрабатывающей промышленности увеличился на 4,4%. Это выше показателя аналогичного периода прошлого года. Для достижения планов по диверсификации и росту экономики нужны практические меры по расширению производственных мощностей и углублению переработки в несырьевых отраслях", – озвучил глава кабмина.

По его словам, необходимо определить наиболее перспективные ниши в отраслях и реализовать в них высокопроизводительные и экспортоориентированные инвестиционные проекты.

"Это обеспечит повышение устойчивости экономики к внешним шокам, рост экспортного потенциала, создание новых рабочих мест и формирование современной индустриальной базы, соответствующей долгосрочным национальным интересам. Поэтому необходимо принять все меры по поддержке реального производства, привлечению инвесторов и внедрению передовых цифровых технологий. Нам необходимо изменить структуру обрабатывающей промышленности. По ряду направлений по-прежнему сохраняется большая доля продукции низкого передела. Это означает, что основная добавленная стоимость формируется вне нашей экономики. Наша цель – обеспечить устойчивый переход к выпуску более сложной и технологичной продукции", – сказал Олжас Бектенов.

Он объяснил, что речь идет о развитии производства комплектующих, повышении уровня локализации, внедрении современных технологий, автоматизации производств и росте производительности труда.

"Поручаю министерствам промышленности, энергетики, сельского хозяйства, национальной экономики и холдингу "Байтерек" в месячный срок представить конкретный перечень новых промышленных проектов в сфере переработки, которые обеспечат создание продукции с высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом. Каждый вводимый проект должен рассматриваться не изолированно, а с точки зрения его мультипликативного эффекта на экономику. Отраслевые госорганы и акиматы должны обеспечивать перспективные инвестпроекты соответствующей инфраструктурой, ресурсами, мерами господдержки", – заявил премьер-министр.

Ранее стало известно, что на переработку сельхозпродукции в Казахстане направят 94 млрд тенге инвестиций.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Бектенов поручил увеличить переработку сельхозпродукции до 70%
12:02, Сегодня
Бектенов поручил увеличить переработку сельхозпродукции до 70%
Бектенов поручил ускорить рост экономики: акцент на обработку, инвестиции и стабильные цены
11:53, 14 октября 2025
Бектенов поручил ускорить рост экономики: акцент на обработку, инвестиции и стабильные цены
Бектенов: Необходимо сократить избыточные расходы, лишние структуры через цифровизацию
10:30, 26 февраля 2025
Бектенов: Необходимо сократить избыточные расходы, лишние структуры через цифровизацию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Актобе" расстался с чемпионом Казахстана
12:25, Сегодня
"Актобе" расстался с чемпионом Казахстана
Обыгравшая узбечку топовая теннисистка оказалась "лучше" Елены Рыбакиной
12:02, Сегодня
Обыгравшая узбечку топовая теннисистка оказалась "лучше" Елены Рыбакиной
На что рассчитывать "Барысу" в матче с абсолютным лидером КХЛ
11:37, Сегодня
На что рассчитывать "Барысу" в матче с абсолютным лидером КХЛ
Казахстанский форвард "Ахмата" рассказал, в каком случае будет удовлетворён
11:23, Сегодня
Казахстанский форвард "Ахмата" рассказал, в каком случае будет удовлетворён
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: