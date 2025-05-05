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Экономика и бизнес

Олжас Бектенов поручил увеличить переработку сырья для химических производств

Заседание правительства , фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 12:19 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 5 мая 2025 года на заседании правительства в условиях волатильности цен на сырьевые ресурсы и нефть поручил увеличивать переработку в нефтехимической отрасли и выходить на внешние рынки уже с готовой продукцией, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр отметил, что это снизит уязвимость экономики и сформирует качественные рабочие места. Сегодня около 45% сырья для химических производств экспортируется без глубокой переработки. К примеру, ежегодно из Казахстана вывозится порядка 800 тыс. тонн фосфоритового сырья.

"Министерству промышленности необходимо создать условия для привлечения частных инвестиций в новые высокотехнологичные проекты по переработке сырья. Второе. Привлечение стратегических инвесторов во многом зависит от качества инвестиционного климата и условий развития в данных отраслях", – сказал Олжас Бектенов.

Он поручил Министерству национальной экономики совместно с министерствами энергетики и промышленности до 1 июля текущего года внести в правительство предложения с конкретными мерами по налоговому и таможенному стимулированию химических и нефтегазохимических проектов.

"На совещании с представителями нефтегазового бизнеса поднимался вопрос разработки самостоятельного закона о нефтегазохимической отрасли. Поддерживаю данную инициативу. Поручаю министерствам энергетики, промышленности, национальной экономики и юстиции до 1 сентября текущего года внести в аппарат правительства проект соответствующего закона", – сообщил глава правительства.

Он напомнил, что вызывают обеспокоенность внеплановые остановки на заводе по производству полипропилена и затягивание этапов реализации проектов по выпуску полиэтилена и бутадиена.

"Здесь требуется неукоснительное соблюдение сроков, минимизация рисков простоев и повышение управленческой дисциплины. Поручаю Фонду "Самрук-Казына" до 15 июня текущего года представить четкий график устранения причин простоя завода KPI и обновленный план-график с указанием этапов и сроков завершения завода Silleno. Также поручаю до 1 августа текущего года принять окончательное решение по проекту бутадиена", – добавил Олжас Бектенов.

Большинство крупных предприятий химической отрасли страны уже внедрили системы контроля выбросов. Однако оставшиеся производители по-прежнему работают без современных экологических фильтров и технологий утилизации. Бектенов поручил Министерству экологии совместно с министерствами промышленности и энергетики завершить в текущем году инвентаризацию таких предприятий с последующим принятием специального плана их модернизации и внедрения зеленых технологий.

Ранее сообщалось, что Минэнерго разрабатывает закон о нефтегазохимической промышленности.

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Бауыржан Муканов
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