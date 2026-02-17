В Казахстане документы из ЦОНа можно забрать в любое время: как это работает
В Госкорпорации "Правительство для граждан" 17 февраля 2026 года рассказали, что такую возможность обеспечивают постаматы – автоматизированные пункты выдачи документов, работающие круглосуточно и без выходных.
"Постамат позволяет услугополучателю самостоятельно забрать результат оказанной услуги через персональную ячейку. Доступ к ней открывается по индивидуальному коду, который поступает на номер телефона после готовности документа, а также после прохождения биометрической идентификации", – рассказали в госкорпорации.
На сегодня постаматы есть в 10 регионах страны. Всего их установлено 14, через них доступна выдача готовых документов по 19 видам государственных услуг. Среди них – повторные свидетельства о рождении, заключении брака, расторжении брака и смерти, архивные справки, а также дубликаты аттестатов и дипломов.
В "Правительстве для граждан" отметили, что сервис постаматов предусматривает простой и удобный порядок получения готовых документов.
При оформлении услуги в ЦОНе необходимо выбрать способ получения результата и дать согласие на выдачу через автоматизированный пункт. После SMS-уведомления о готовности документа его можно забрать в течение трех дней. Если документ не будет получен в указанный срок, он передается на стандартную выдачу через специалиста ЦОН.
Стоимость услуги выдачи готовых документов через постамат в 2026 году составляет 518 тенге.
Адреса ЦОНов, в которых установлены постаматы:
- Астана – ул. Керей, Жанибек хандар, 4
- Астана – пр. Республики, 43
- Алматы (Медеуский район) – ул. Маркова, 44
- Алматы (Ауэзовский район) – ул. Жандосова, 51
- Алматы (Алатауский район) – мкр. Нуркент, 5/17
- Шымкент (Аль-Фарабийский район) – ул. Жангельдина, 13А
- Шымкент (Каратауский район) – ул. Толеметова, 35
- Тараз – пр. Толе би, 89г
- Кордай – жилой массив Батыс, 25
- Караганда – пр. Шахтеров, 5/2
- Кызылорда – пр. Астана, 46
- Павлодар – ул. Павлова, 48
- Туркестан – 160 квартал, строение 236
- Семей – ул. Папанина, 34а.
Ранее в Госкорпорации "Правительство для граждан" рассказали, как в Казахстане ребенку до 16 лет без родителей оформить паспорт.