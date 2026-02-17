В Казахстане документы из ЦОНа можно забрать в любое время: как это работает

Казахстанцы могут забрать готовые документы из ЦОНа в любое удобное время – даже вечером, в выходные и праздничные дни, сообщает Zakon.kz.

В Госкорпорации "Правительство для граждан" 17 февраля 2026 года рассказали, что такую возможность обеспечивают постаматы – автоматизированные пункты выдачи документов, работающие круглосуточно и без выходных.

"Постамат позволяет услугополучателю самостоятельно забрать результат оказанной услуги через персональную ячейку. Доступ к ней открывается по индивидуальному коду, который поступает на номер телефона после готовности документа, а также после прохождения биометрической идентификации", – рассказали в госкорпорации.

На сегодня постаматы есть в 10 регионах страны. Всего их установлено 14, через них доступна выдача готовых документов по 19 видам государственных услуг. Среди них – повторные свидетельства о рождении, заключении брака, расторжении брака и смерти, архивные справки, а также дубликаты аттестатов и дипломов.

В "Правительстве для граждан" отметили, что сервис постаматов предусматривает простой и удобный порядок получения готовых документов.

При оформлении услуги в ЦОНе необходимо выбрать способ получения результата и дать согласие на выдачу через автоматизированный пункт. После SMS-уведомления о готовности документа его можно забрать в течение трех дней. Если документ не будет получен в указанный срок, он передается на стандартную выдачу через специалиста ЦОН.

Стоимость услуги выдачи готовых документов через постамат в 2026 году составляет 518 тенге.

Адреса ЦОНов, в которых установлены постаматы:

Астана – ул. Керей, Жанибек хандар, 4

Астана – пр. Республики, 43

Алматы (Медеуский район) – ул. Маркова, 44

Алматы (Ауэзовский район) – ул. Жандосова, 51

Алматы (Алатауский район) – мкр. Нуркент, 5/17

Шымкент (Аль-Фарабийский район) – ул. Жангельдина, 13А

Шымкент (Каратауский район) – ул. Толеметова, 35

Тараз – пр. Толе би, 89г

Кордай – жилой массив Батыс, 25

Караганда – пр. Шахтеров, 5/2

Кызылорда – пр. Астана, 46

Павлодар – ул. Павлова, 48

Туркестан – 160 квартал, строение 236

Семей – ул. Папанина, 34а.

