Постоматы для выдачи готовых документов появились еще в 12 ЦОНах Казахстана

Еще в 12-ти центрах обслуживания населения (ЦОН) Казахстана установлены постоматы для выдачи готовых документов, которые работают 24/7. Граждане могут забрать документы в постоматах в любое удобное время, даже после работы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" 22 февраля 2024 года, ранее пилотный проект был внедрен в Астане и Алматы. Услугополучатели самостоятельно забрали в постоматах более 2 тыс. документов.

"Теперь инновационный проект госкорпорации установлен в Шымкенте, Таразе, Кордае, Караганде, Кызылорде, Павлодаре, Туркестане и Семее", – уточнили в госкорпорации.

Отмечается, что сервис доступен по 11 видам популярных услуг. Среди них:

регистрация рождения ребенка,

регистрация залога движимого имущества,

апостилирование документов,

дубликаты правоустанавливающих документов и другие.

"При оформлении заявки по данным услугам клиенту предлагается забрать результат в постомате. Сделать это необходимо в течение трех дней после получения сообщения о готовности документа. Ячейка откроется после прохождения биометрической идентификации и введения 5-значного кода из SMS. Это сделано в целях безопасности, чтобы третьи лица не смогли воспользоваться сервисом", – отметил председатель правления носкорпорации Арман Кенжегалиев.

Фото: НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

В госкорпорации напомнили, что услугополучателям не обязательно обращаться в ЦОН для того, чтобы забрать готовые результаты. Можно заказать доставку на дом, ответив согласием на SMS-сообщение.

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20 февраля 2024 года в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" заявили, что новые методы борьбы с мошенничеством в спецЦОНах внедрили в Казахстане.