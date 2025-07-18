Выдача госуслуг через постомат по Казахстану: что это и как работает
Фото: gov4c.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 18 июля 2025 года, рассказали Zakon.kz, как работают постоматы, что это за сервис и как забрать готовые документы в любое удобное время, сообщает Zakon.kz.
Постомат – это автоматизированное устройство самообслуживания с ячейками для хранения и выдачи готовых документов. Аппараты установлены в ЦОНах, оснащенных сектором "Зона 24/7", то есть документы можно забрать в любой день и любое удобное для вас время.
Постоматы выдают готовые документы по 19 видам госуслуг:
- Выдача повторного свидетельства о рождении.
- Выдача повторного свидетельства о заключении брака.
- Выдача повторного свидетельства о расторжении брака.
- Выдача повторного свидетельства о смерти.
- Выдача архивной справки о рождении.
- Выдача архивной справки о заключении брака.
- Выдача архивной справки о расторжении брака.
- Выдача архивной справки о смерти.
- Регистрация расторжения брака.
- Регистрация рождения ребенка, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния.
- Выдача дубликата технического паспорта объектов недвижимости.
- Регистрация залога движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации.
- Выдача дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество R34-43-5.
- Апостилирование официальных документов, исходящих из органов юстиции, регистрации актов гражданского состояния и иных государственных органов, а также нотариусов Казахстана.
- Выдача дубликатов документов о высшем и послевузовском образовании.
- Выдача дубликатов документов об основном среднем, общем среднем образовании.
- Выдача дубликата технического паспорта объектов недвижимости.
- Восстановление записей актов гражданского состояния.
- Выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном, послесреднем образовании.
Как пользоваться сервисом
При подаче заявки на оформление госуслуги необходимо сообщить специалисту ЦОНа о желании получить готовый документ через постомат.
После этого действуйте по шагам:
- Дождитесь SMS с кодом, адресом постомата и сроком выдачи документа.
- Введите 6-значный код из SMS-уведомления.
- Пройдите биометрическую проверку.
- Получите документы из ячейки.
- Закрыть ячейку.
Что важно помнить
- Услугой можно воспользоваться только в тех ЦОНах, где имеется "Зона 24/7".
- Документы хранятся в постомате 3 календарных дня. Если не успеете забрать их вовремя, они вернутся в ЦОН по месту подачи заявки для последующей выдачи.
Фото: Instagram/gov4c.kz
Ранее казахстанцам напомнили о важности своевременного оформления всех необходимых документов для отпуска, включая заграничный паспорт для ребенка.
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