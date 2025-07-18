Выдача госуслуг через постомат по Казахстану: что это и как работает

В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 18 июля 2025 года, рассказали Zakon.kz, как работают постоматы, что это за сервис и как забрать готовые документы в любое удобное время, сообщает Zakon.kz.

Постомат – это автоматизированное устройство самообслуживания с ячейками для хранения и выдачи готовых документов. Аппараты установлены в ЦОНах, оснащенных сектором "Зона 24/7", то есть документы можно забрать в любой день и любое удобное для вас время.

Постоматы выдают готовые документы по 19 видам госуслуг:

Выдача повторного свидетельства о рождении.

Выдача повторного свидетельства о заключении брака.

Выдача повторного свидетельства о расторжении брака.

Выдача повторного свидетельства о смерти.

Выдача архивной справки о рождении.

Выдача архивной справки о заключении брака.

Выдача архивной справки о расторжении брака.

Выдача архивной справки о смерти.

Регистрация расторжения брака.

Регистрация рождения ребенка, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния.

Выдача дубликата технического паспорта объектов недвижимости.

Регистрация залога движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации.

Выдача дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество R34-43-5.

Апостилирование официальных документов, исходящих из органов юстиции, регистрации актов гражданского состояния и иных государственных органов, а также нотариусов Казахстана.

Выдача дубликатов документов о высшем и послевузовском образовании.

Выдача дубликатов документов об основном среднем, общем среднем образовании.

Выдача дубликата технического паспорта объектов недвижимости.

Восстановление записей актов гражданского состояния.

Выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном, послесреднем образовании.

Как пользоваться сервисом

При подаче заявки на оформление госуслуги необходимо сообщить специалисту ЦОНа о желании получить готовый документ через постомат.

После этого действуйте по шагам:

Дождитесь SMS с кодом, адресом постомата и сроком выдачи документа. Введите 6-значный код из SMS-уведомления. Пройдите биометрическую проверку. Получите документы из ячейки. Закрыть ячейку.

Что важно помнить

Услугой можно воспользоваться только в тех ЦОНах, где имеется "Зона 24/7". Документы хранятся в постомате 3 календарных дня. Если не успеете забрать их вовремя, они вернутся в ЦОН по месту подачи заявки для последующей выдачи.

Фото: Instagram/gov4c.kz

Ранее казахстанцам напомнили о важности своевременного оформления всех необходимых документов для отпуска, включая заграничный паспорт для ребенка.