#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+37°
$
532.74
617.23
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+37°
$
532.74
617.23
6.77
Советы

Выдача госуслуг через постомат по Казахстану: что это и как работает

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 17:39 Фото: gov4c.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 18 июля 2025 года, рассказали Zakon.kz, как работают постоматы, что это за сервис и как забрать готовые документы в любое удобное время, сообщает Zakon.kz.

Постомат – это автоматизированное устройство самообслуживания с ячейками для хранения и выдачи готовых документов. Аппараты установлены в ЦОНах, оснащенных сектором "Зона 24/7", то есть документы можно забрать в любой день и любое удобное для вас время.

Постоматы выдают готовые документы по 19 видам госуслуг:

  • Выдача повторного свидетельства о рождении.
  • Выдача повторного свидетельства о заключении брака.
  • Выдача повторного свидетельства о расторжении брака.
  • Выдача повторного свидетельства о смерти.
  • Выдача архивной справки о рождении.
  • Выдача архивной справки о заключении брака.
  • Выдача архивной справки о расторжении брака.
  • Выдача архивной справки о смерти.
  • Регистрация расторжения брака.
  • Регистрация рождения ребенка, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния.
  • Выдача дубликата технического паспорта объектов недвижимости.
  • Регистрация залога движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации.
  • Выдача дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество R34-43-5.
  • Апостилирование официальных документов, исходящих из органов юстиции, регистрации актов гражданского состояния и иных государственных органов, а также нотариусов Казахстана.
  • Выдача дубликатов документов о высшем и послевузовском образовании.
  • Выдача дубликатов документов об основном среднем, общем среднем образовании.
  • Выдача дубликата технического паспорта объектов недвижимости.
  • Восстановление записей актов гражданского состояния.
  • Выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном, послесреднем образовании.

Как пользоваться сервисом

При подаче заявки на оформление госуслуги необходимо сообщить специалисту ЦОНа о желании получить готовый документ через постомат.

После этого действуйте по шагам:

  1. Дождитесь SMS с кодом, адресом постомата и сроком выдачи документа.
  2. Введите 6-значный код из SMS-уведомления.
  3. Пройдите биометрическую проверку.
  4. Получите документы из ячейки.
  5. Закрыть ячейку.

Что важно помнить

  1. Услугой можно воспользоваться только в тех ЦОНах, где имеется "Зона 24/7".
  2. Документы хранятся в постомате 3 календарных дня. Если не успеете забрать их вовремя, они вернутся в ЦОН по месту подачи заявки для последующей выдачи.

Фото: Instagram/gov4c.kz

Ранее казахстанцам напомнили о важности своевременного оформления всех необходимых документов для отпуска, включая заграничный паспорт для ребенка.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Три знака зодиака, которым повезет пережить ретроградный Меркурий
Советы
16:59, Сегодня
Три знака зодиака, которым повезет пережить ретроградный Меркурий
С 21 июля на улицах Алматы может появиться кипяток
Советы
16:08, Сегодня
С 21 июля на улицах Алматы может появиться кипяток
Нейрофизиолог развеял миф о восстановлении после недосыпа
Советы
13:49, Сегодня
Нейрофизиолог развеял миф о восстановлении после недосыпа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: