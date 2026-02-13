Квартира на десятом этаже горела в ночном Алматы
По данным специального корреспондента Zakon.kz, инцидент произошел в доме под номером 43.
Фото: Zakon.kz
Очевидцы с улицы смогли заметить возгорание.
Фото: Zakon.kz
Жители дома, в котором произошел инцидент, были эвакуированы на улицу.
Фото: Zakon.kz
Пожарные прибыли на место оперативно через шесть минут.
Фото: Zakon.kz
Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС).
Согласно их данным, по прибытии на место происшествия пожарные установили горение балкона квартиры и комнаты на 10-м этаже на площади 15 кв. м. Огонь ликвидировали стволами "СРПУ-50А" с установкой пожарных автоцистерн на пожарные гидранты, тем самым была обеспечена бесперебойная подача воды(раст.50м). Работали звенья газозащитной службы.
"Пожар локализован в 01:30 и ликвидирован в 01:47. Принятыми оперативными мерами не допущено распространение огня на соседние квартиры".Пресс-служба ДЧС РК
К счастью, пострадавших нет.
