Квартира на десятом этаже горела в ночном Алматы

Ночью 13 февраля 2026 года в микрорайоне Нуркент города Алматы произошло возгорание в квартире на десятом этаже, сообщает Zakon.kz.

По данным специального корреспондента Zakon.kz, инцидент произошел в доме под номером 43.

Фото: Zakon.kz

Очевидцы с улицы смогли заметить возгорание.

Фото: Zakon.kz

Жители дома, в котором произошел инцидент, были эвакуированы на улицу.

Фото: Zakon.kz

Пожарные прибыли на место оперативно через шесть минут.

Фото: Zakon.kz

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС).

Согласно их данным, по прибытии на место происшествия пожарные установили горение балкона квартиры и комнаты на 10-м этаже на площади 15 кв. м. Огонь ликвидировали стволами "СРПУ-50А" с установкой пожарных автоцистерн на пожарные гидранты, тем самым была обеспечена бесперебойная подача воды(раст.50м). Работали звенья газозащитной службы.

"Пожар локализован в 01:30 и ликвидирован в 01:47. Принятыми оперативными мерами не допущено распространение огня на соседние квартиры". Пресс-служба ДЧС РК

К счастью, пострадавших нет.

