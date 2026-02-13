Полиция Астаны с предупреждением обратилась к руководителям КСК и ОСИ

В Астане усилен контроль за соблюдением правил благоустройства территорий в зимний период. Об этом 13 февраля 2026 года заявили в пресс-службе столичного департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что с начала года и с момента наступления зимнего сезона природоохранной полицией ДП Астаны выявлен ряд правонарушений, связанных с несвоевременной и некачественной очисткой дворовых территорий от снега, льда и мусора, а также несвоевременным вывозом твердых бытовых отходов.

"За указанные нарушения к ответственности привлечены кооперативы собственников квартир, объединения собственников имущества, а также управляющие и подрядные организации. В частности, за нарушение требований правил благоустройства административные меры применены в отношении 45 управляющих организаций и 48 подрядных организаций. Среди выявленных фактов – неочистка дворов жилых домов от снега и льда, отсутствие противогололедной обработки пешеходных дорожек, несвоевременный вывоз мусора". Пресс-служба ДП Астаны

Полиция предупреждает руководителей КСК и ОСИ о необходимости ответственно относиться к обеспечению безопасности и чистоты закрепленных территорий в зимний период. Правоохранители подчеркнули, что несоблюдение данных требований может представлять угрозу жизни и здоровью граждан.

"Контроль за соблюдением правил благоустройства в зимний период будет продолжен, а по выявленным нарушениям будут приниматься соответствующие меры в соответствии с законодательством". Пресс-служба ДП Астаны

10 февраля 2026 года жителям Астаны пришлось буквально откапывать себя и свои машины. Несмотря на несвойственную для февраля теплую погоду – около 0°С, столицу вновь накрыл сильный снегопад.