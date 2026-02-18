#Референдум-2026
Общество

Зуб в торте или вымогательство: взаимные обвинения выясняют на севере Казахстана

Северо-Казахстанская область, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 08:28 Фото: Zakon.kz
Житель Северо-Казахстанской области утверждает, что внутри магазинного торта он обнаружил зуб, а кондитеры обвинили его в вымогательстве, сообщает Zakon.kz.

Свое заявление мужчина подкрепил видео и опубликовал его в социальных сетях. Кадры мгновенно разлетелись по пабликам и вызвали волну возмущения. По словам мужчины, после публикации с ним связались представители компании-производителя и предложили урегулировать ситуацию без лишнего шума, передает Almaty.tv.

Позже кондитеры уже сами обратились в полицию, обвинив покупателя в вымогательстве. По их версии, за "мирное решение вопроса" мужчина якобы потребовал два миллиона тенге.

Был ли в торте действительно зуб или это попытка заработать на скандале, теперь предстоит выяснить правоохранительным органам.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на всестороннее и объективное установление обстоятельств. Окончательное процессуальное решение будет принято по результатам проверки", – прокомментировала инцидент заместитель начальника первого отдела полиции УП Петропавловска Махабат Абжанова.

Недавно сын погибшего на руднике "Майкаинзолото" водителя смог отсудить у ДЧС Павлодарской области 2 млн тенге морального ущерба.

Фото Алия Абди
Алия Абди
