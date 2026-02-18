#Референдум-2026
События

КНБ подтвердил расследование в отношении Жаксылыка Омара

первый замакима ВКО Жаксылык Омар, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 10:08 Фото: Instagram/zhaksylyk_omar
В Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана прокомментировали задержание первого заместителя акима Восточно-Казахстанской области Жаксылыка Омара, сообщает Zakon.kz.

Как следует из ответа, предоставленного редакции пресс-службой КНБ 18 февраля 2026 года:

"Сообщаем, что проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с ч. 1 ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит".

13 февраля 2026 года в социальных сетях появилась информация о якобы задержании первого заместителя акима Восточно-Казахстанской области Жаксылыка Омара.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
