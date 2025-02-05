Бизнесмен на севере Казахстана продавал алкоголь несовершеннолетним

В Айыртауском районе Северо-Казахстанской области вынесли приговор владельцу магазина, в котором продали алкогольный напиток молодому человеку, не достигшему 21 года, сообщает Zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, Айыртауский районный суд Северо-Казахстанской области рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении К. за продажу алкогольной продукции лицу, не достигшему возраста двадцати одного года (ст.200 ч.1 КоАП РК).

"К., являясь индивидуальным предпринимателем, имеющим лицензию на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, допустил продажу алкогольного пива покупателю, не достигшему возраста двадцати одного года. К. вину признал, пояснив, что продавец магазина продала алкогольное пиво покупателю, не потребовав документов, удостоверяющих возраст, полагаясь на внешние данные покупателя, – говорится в сообщении пресс-службы областного суда.

Предпринимателя признали виновным и оштрафовали на 157 280 тенге. Действие лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции приостановили сроком на 1 месяц.

Согласно подпункту 1 пункта 4 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции" от 16 июля 1999 года, запрещается розничная реализация алкогольной продукции лицам в возрасте до двадцати одного года.

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