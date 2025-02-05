#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
520.27
537.65
5.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
520.27
537.65
5.24
Происшествия

Бизнесмен на севере Казахстана продавал алкоголь несовершеннолетним

На севере Казахстана бизсмен продавал алкоголь несовершеннолетним , фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 05:40 Фото: pixabay
В Айыртауском районе Северо-Казахстанской области вынесли приговор владельцу магазина, в котором продали алкогольный напиток молодому человеку, не достигшему 21 года, сообщает Zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, Айыртауский районный суд Северо-Казахстанской области рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении К. за продажу алкогольной продукции лицу, не достигшему возраста двадцати одного года (ст.200 ч.1 КоАП РК).

"К., являясь индивидуальным предпринимателем, имеющим лицензию на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, допустил продажу алкогольного пива покупателю, не достигшему возраста двадцати одного года. К. вину признал, пояснив, что продавец магазина продала алкогольное пиво покупателю, не потребовав документов, удостоверяющих возраст, полагаясь на внешние данные покупателя, – говорится в сообщении пресс-службы областного суда.

Предпринимателя признали виновным и оштрафовали на 157 280 тенге. Действие лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции приостановили сроком на 1 месяц.

Согласно подпункту 1 пункта 4 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции" от 16 июля 1999 года, запрещается розничная реализация алкогольной продукции лицам в возрасте до двадцати одного года.

Ранее сообщалось, что нарколаборатории обнаружили в трех областях Казахстана.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Видеокамеры помогли обнаружить пропавшую в Петропавловске девочку
Происшествия
05:15, Сегодня
Видеокамеры помогли обнаружить пропавшую в Петропавловске девочку
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: