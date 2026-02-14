#Казахстан в сравнении
Общество

Сын погибшего на Майкаине водителя отсудил два миллиона тенге

Майкаинзолото, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 06:36 Фото: Zakon.kz
Сын погибшего на руднике "Майкаинзолото" водителя смог отсудить у ДЧС Павлодарской области два млн тенге морального ущерба, сообщает Zakon.kz.

В январе 2024 года на руднике "Майкаинзолото" обвалился грунт. Автобус с четырьмя людьми провалился в очистное пространство недействующей шахты. Все были погребены заживо, поиски тел продолжались семь месяцев.

Сын погибшего водителя подал иск в суд, но в первой инстанции ему в компенсации отказали. А вот уже во время рассмотрения апелляции суд учел, что юридическое лицо несет ответственность за вред, причиненный его работниками при исполнении должностных обязанностей. Также было установлено, что сотрудники промышленной безопасности допустили халатность, которая и привела к гибели людей, передает "Astana TV".

"Рассмотрев апелляционную жалобу, коллегия учла, что во вступившем приговору суда по уголовному делу установлена халатность должностных лиц органа государственного надзора в области промышленной безопасности, повлекшей тяжкие последствия. С учетом характера нравственных страданий истца, принципов разумности и справедливости, изменила решение суда первой инстанции и постановила взыскать с государственного учреждения компенсацию морального вреда в размере два млн тенге", – прокомментировала главный специалист пресс-службы Павлодарского областного суда Маржан Курмангалиева.

В Шымкенте стало известно решение апелляционной коллегии по пересмотру приговора, ранее вынесенного 17-летнему обвиняемому в убийстве жительницы города.

Фото Алия Абди
Алия Абди
