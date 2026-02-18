Казахстанцам упростили покупки обуви и лекарств

В Казахстане запустили онлайн-проверку лекарств, табачных изделий и обуви. О новшестве рассказали Zakon.kz в среду, 18 февраля 2026 года, в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии".

Известно, что в мобильном приложении eGov Mobile стала доступна функция проверки подлинности товаров по цифровым кодам.

Новый функционал реализован на базе сервиса Naqty Onim и обеспечивает пользователям быстрый и бесплатный доступ к сведениям из системы цифровой маркировки.

Специалисты уточняют, что на текущий момент пользователи могут проверить товары из категорий, наиболее подверженных риску подделки, включая лекарственные средства, табачные изделия и обувь.

Так, при сканировании цифрового кода (Data Matrix-код) в приложении eGov Mobile отображается информация о подлинности товара, производителе, основных характеристиках и дате выпуска продукции.

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю необходимо:

авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Сервисы";

выбрать сервис "Naqty Onim" и дать согласие на предоставление данных;

нажать кнопку "Начать" и навести камеру смартфона на код Data Matrix.

После сканирования пользователю отображается результат проверки. В случае отсутствия либо некорректности цифрового кода система выводит соответствующее уведомление.

Далее идут уточнения.

Функция проверки в приложении eGov Mobile применяется в отношении товаров, подлежащих обязательной цифровой маркировке и содержащих код Data Matrix. Для лекарственных средств также важно, чтобы товар относился именно к категории лекарственных препаратов.

При проверке лекарственных средств необходимо учитывать дату их производства: препараты, произведенные до 1 июля 2024 года, не подлежат обязательной цифровой маркировке и могут не отображаться в системе при сканировании.

Стоит отметить, что отсутствие результата проверки в этом случае не свидетельствует о нелегальности или поддельном происхождении товара.

В настоящее время в Казахстане обязательной цифровой маркировке подлежат лекарственные средства, произведенные с 1 июля 2024 года, а также вся табачная продукция и обувь.

С 1 февраля 2026 года начнется поэтапное внедрение маркировки пива и моторных масел, а с 1 декабря 2026 года требование распространится и на товары легкой промышленности.

Кроме того, в пилотном режиме тестируется маркировка биологически активных добавок, изделий медицинского назначения, бытовой химии, газовых баллонов и растительного масла. В дальнейшем данные категории товаров также станут доступны для проверки на легальность и подлинность.

