#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
489.99
580.25
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
489.99
580.25
6.38
События

Казахстанцам упростили покупки обуви и лекарств

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 11:53 Фото: pexels
В Казахстане запустили онлайн-проверку лекарств, табачных изделий и обуви. О новшестве рассказали Zakon.kz в среду, 18 февраля 2026 года, в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии".

Известно, что в мобильном приложении eGov Mobile стала доступна функция проверки подлинности товаров по цифровым кодам.

Новый функционал реализован на базе сервиса Naqty Onim и обеспечивает пользователям быстрый и бесплатный доступ к сведениям из системы цифровой маркировки.

Специалисты уточняют, что на текущий момент пользователи могут проверить товары из категорий, наиболее подверженных риску подделки, включая лекарственные средства, табачные изделия и обувь.

Так, при сканировании цифрового кода (Data Matrix-код) в приложении eGov Mobile отображается информация о подлинности товара, производителе, основных характеристиках и дате выпуска продукции.

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю необходимо:

  • авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Сервисы";
  • выбрать сервис "Naqty Onim" и дать согласие на предоставление данных;
  • нажать кнопку "Начать" и навести камеру смартфона на код Data Matrix.

После сканирования пользователю отображается результат проверки. В случае отсутствия либо некорректности цифрового кода система выводит соответствующее уведомление.

Далее идут уточнения.

Функция проверки в приложении eGov Mobile применяется в отношении товаров, подлежащих обязательной цифровой маркировке и содержащих код Data Matrix. Для лекарственных средств также важно, чтобы товар относился именно к категории лекарственных препаратов.

При проверке лекарственных средств необходимо учитывать дату их производства: препараты, произведенные до 1 июля 2024 года, не подлежат обязательной цифровой маркировке и могут не отображаться в системе при сканировании.

Стоит отметить, что отсутствие результата проверки в этом случае не свидетельствует о нелегальности или поддельном происхождении товара.

В настоящее время в Казахстане обязательной цифровой маркировке подлежат лекарственные средства, произведенные с 1 июля 2024 года, а также вся табачная продукция и обувь.

С 1 февраля 2026 года начнется поэтапное внедрение маркировки пива и моторных масел, а с 1 декабря 2026 года требование распространится и на товары легкой промышленности.

Кроме того, в пилотном режиме тестируется маркировка биологически активных добавок, изделий медицинского назначения, бытовой химии, газовых баллонов и растительного масла. В дальнейшем данные категории товаров также станут доступны для проверки на легальность и подлинность.

Немного ранее жителям страны рассказывали, что получение справки о наличии или отсутствии судимости является одной из популярных услуг в eGov mobile и eGov.kz. А также подсказали, как получить этот документ, не выходя из дома.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
"Подготовьте оригиналы документов": к казахстанцам обратились с важным предупреждением
13:48, 14 февраля 2026
"Подготовьте оригиналы документов": к казахстанцам обратились с важным предупреждением
Как быстро получить справку от психиатра в Казахстане
16:21, 16 февраля 2026
Как быстро получить справку от психиатра в Казахстане
Казахстанцев предупредили об ограничении доступа к сервисам АО "НИТ"
15:52, 07 июня 2025
Казахстанцев предупредили об ограничении доступа к сервисам АО "НИТ"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бывший тренер сборной Казахстана попал в сферу внимания служб госбезопасности
11:49, Сегодня
Бывший тренер сборной Казахстана попал в сферу внимания служб госбезопасности
Форвард сборной Казахстана присоединился к "Атырау"
11:23, Сегодня
Форвард сборной Казахстана присоединился к "Атырау"
Главный тренер "Металлурга" "начал торговаться" с журналисткой после матча с "Барысом"
10:58, Сегодня
Главный тренер "Металлурга" "начал торговаться" с журналисткой после матча с "Барысом"
В России "отменили" новую олимпийскую сенсацию из Казахстана
10:53, Сегодня
В России "отменили" новую олимпийскую сенсацию из Казахстана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: