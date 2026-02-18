Кабинеты проверки на опьянение появятся на предприятиях страны

Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос сообщил о проводимой работе по совершенствованию механизма проверок людей на алкогольное и наркотическое опьянение, передает корреспондент Zakon.kz.

Ранее депутаты Сената выразили обеспокоенность коррупционными рисками в данной сфере.

"В целях повышения доступности рассматривается вопрос по открытию кабинетов освидетельствования на отдаленных промышленных предприятиях, что позволит проводить освидетельствование на рабочем месте. На сегодня проводятся организационные мероприятия (финансовые вопросы, кадры) по запуску пилота на базе ТОО "Kalamkas-Khazar Operating" в Мангистауской области", – говорится в ответе премьера.

Он также сообщил, что по стране развернуто около 300 кабинетов медицинского освидетельствования, которые оснащены необходимым оборудованием и диагностическими экспресс-тестами.

Как отмечает Бектенов, газовая хроматография с масс-спектрометрией является "золотым стандартом" в международной и судебной практике, обладающая высокой специфичностью, чувствительностью и доказательной ценностью. Заключения формируются в электронной системе медицинского освидетельствования без возможности внесения изменений и корректировок.

Результаты освидетельствования автоматически передаются в органы прокуратуры и внутренних дел для централизованного контроля и исключения коррупционных рисков.

В октябре 2025 года сенатор Марат Кожаев выразил мнение о том, что в Казахстане нужно полностью запретить употребление алкоголя.