Общество

Более 1 трлн тенге составит льготное финансирование АПК в 2025 году

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, зерно, урожай, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 11:37 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о проводимой работе по переходу к льготному финансированию аграриев, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что по поручению главы государства в декабре 2024 года был утвержден план организационных мероприятий, предусматривающий поэтапный переход к системе льготного кредитования к 2029 году вместо прямого субсидирования.

"Реализация данной меры позволит устранить задержки и повысить предсказуемость механизмов финансирования. В настоящее время инициировано внедрение финансовых инструментов, обеспечивающих предоставление субъектам агропромышленного комплекса (АПК) прямых льготных кредитов и лизинга. Применение такого подхода позволит снизить нагрузку на республиканский бюджет и увеличить общий объем льготного финансирования за счет привлечения внебюджетных ресурсов", – говорится в его ответе.

За счет объединения коммерческих и бюджетных средств обеспечивается расширение сферы льготного кредитования по приоритетным направлениям:

  • лизинг специализированной сельхозтехники;
  • переработка сельскохозяйственной продукции и производство пищевых товаров;
  • финансирование весенне-полевых и уборочных работ;
  • пополнение оборотных средств откормочных площадок.

При этом предельная ставка вознаграждения для конечных заемщиков не превышает 5% годовых, что стимулирует привлечение частных инвестиций в сектор АПК, укрепляет финансовую дисциплину предприятий и обеспечивает прозрачный доступ к долгосрочным финансовым ресурсам.

"В текущем финансовом году общий объем льготного кредитования превысил 700 млрд тенге. Дополнительно на субсидирование сельского хозяйства выделено около 450 млрд тенге, из которых свыше 215 млрд тенге направлено на инвестиционное субсидирование, субсидирование процентных ставок по займам и лизингу, гарантирование кредитов, субсидирование страховых премий и т.д. Таким образом, совокупный объем льготного финансирования АПК в текущем году превысил 1 трлн тенге", – добавил премьер.

Ранее мы писали, что со второй декады ноября планируется внедрение механизма кредитных линий для аграриев, что позволит финансироваться на револьверной основе каждый год под одни и те же залоги.

Азамат Сыздыкбаев
