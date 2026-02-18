#Референдум-2026
Общество

Премьер: Частные лаборатории не готовы к работе по медосвидетельствованию

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 12:34 Фото: freepik
Премьер-министр Олжас Бектенов ответил на депутатский запрос касательно возможности привлечения частных лабораторий к участию в системе медицинского освидетельствования, передает корреспондент Zakon.kz.

С предложением привлечь к участию в этом процессе частные лаборатории ранее выступили депутаты Сената.

"На текущем этапе частные медицинские лаборатории не обладают организационной, технической и информационной готовностью к участию в системе медицинского освидетельствования. Отсутствует их подключение к ЭСМО, не сформированы механизмы процессуального признания результатов исследований и не обеспечен полный цикл ответственности за соблюдение методик отбора, хранения и исследования биологических проб", – говорится в ответе.

ЭСМО – это автоматизированная электронная система медицинских осмотров, предназначенная для быстрого (от 40-59 секунд) предсменного и предрейсового контроля персонала.

"В этой связи вопрос внедрения модели медицинского освидетельствования в условиях государственных медицинских организаций с привлечением частных лабораторий требует этапности, интеграции информационных систем с ЭСМО, проработки на законодательном уровне механизма допуска, порядка аккредитации и процессуального признания результатов исследований. Реализация указанного комплекса мер будет продолжена в рамках проводимой работы по совершенствованию медицинского освидетельствования", – добавил премьер.

Ранее мы писали, что кабинеты проверки на опьянение появятся на предприятиях страны.

Азамат Сыздыкбаев
