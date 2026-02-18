Премьер: Частные лаборатории не готовы к работе по медосвидетельствованию
Фото: freepik
Премьер-министр Олжас Бектенов ответил на депутатский запрос касательно возможности привлечения частных лабораторий к участию в системе медицинского освидетельствования, передает корреспондент Zakon.kz.
С предложением привлечь к участию в этом процессе частные лаборатории ранее выступили депутаты Сената.
"На текущем этапе частные медицинские лаборатории не обладают организационной, технической и информационной готовностью к участию в системе медицинского освидетельствования. Отсутствует их подключение к ЭСМО, не сформированы механизмы процессуального признания результатов исследований и не обеспечен полный цикл ответственности за соблюдение методик отбора, хранения и исследования биологических проб", – говорится в ответе.
ЭСМО – это автоматизированная электронная система медицинских осмотров, предназначенная для быстрого (от 40-59 секунд) предсменного и предрейсового контроля персонала.
"В этой связи вопрос внедрения модели медицинского освидетельствования в условиях государственных медицинских организаций с привлечением частных лабораторий требует этапности, интеграции информационных систем с ЭСМО, проработки на законодательном уровне механизма допуска, порядка аккредитации и процессуального признания результатов исследований. Реализация указанного комплекса мер будет продолжена в рамках проводимой работы по совершенствованию медицинского освидетельствования", – добавил премьер.
