#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
489.99
580.25
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
489.99
580.25
6.38
Общество

Скандал в воинской части в Отаре: что известно о солдате со сломанной челюстью

пострадавший в Отаре солдат на лечении, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 13:11 Фото: МО РК
В Министерстве обороны 18 февраля 2026 года рассказали о состоянии солдата-срочника, получившего серьезную травму лица, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, рядовой Есбол Капар, получивший травму в результате неуставных взаимоотношений в одной из воинских частей Гвардейского гарнизона, идет на поправку и проходит курс реабилитации в Военно-клиническом госпитале Министерства обороны в Алматы.

"Инцидент произошел между военнослужащими срочной службы, в результате чего один из них получил перелом нижней челюсти. Пострадавший был своевременно госпитализирован, ему оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь. Состояние здоровья находится под постоянным контролем военных врачей", – говорится в сообщении.

Как рассказал начальник отделения челюстно-лицевой хирургии госпиталя, подполковник медицинской службы Владислав Мусатов, на момент поступления его состояние оценивалось как относительно удовлетворительное.

"После госпитализации лечение проводится в полном объеме. Сегодня наблюдается положительная динамика: психологическое состояние стабильное, улучшаются функции жевания и открывания рта. В ближайшее время планируется снятие фиксирующих шин. Военнослужащий проходит физиотерапию, витаминотерапию, общеукрепляющее лечение и занятия лечебной физкультурой. Далее запланированы сеансы гипербарической оксигенации, после чего будет завершен период реабилитации и проведена военно-врачебная комиссия", – сказал он.

По словам врача, в течение месяца солдата выпишут. Для полного восстановления ему предоставят отпуск по болезни, после чего он продолжит прохождение службы в своей воинской части.

В воинской части в Отаре (Жамбылская область) солдат-срочник получил серьезную травму. По факту произошедшего военная полиция Гвардейского гарнизона возбудила уголовное дело.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Скандал в воинской части в Отаре: переломы челюсти и носа получил солдат, случай скрыли
11:38, 16 февраля 2026
Скандал в воинской части в Отаре: переломы челюсти и носа получил солдат, случай скрыли
Солдат впал в кому в Отаре: в Минобороны рассказали о его состоянии
15:36, 12 июля 2024
Солдат впал в кому в Отаре: в Минобороны рассказали о его состоянии
Гибель солдата в Мангистау: в Минобороны выступили с заявлением
17:14, 08 сентября 2024
Гибель солдата в Мангистау: в Минобороны выступили с заявлением
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
В России признали справедливость оценок своей главной надежды в фигурном катании на ОИ
13:12, Сегодня
В России признали справедливость оценок своей главной надежды в фигурном катании на ОИ
Звезда казахстанского спорта не будет бороться на турнире в Узбекистане, где родилась
12:59, Сегодня
Звезда казахстанского спорта не будет бороться на турнире в Узбекистане, где родилась
Елена Рыбакина на этой неделе может стать второй ракеткой мира
12:50, Сегодня
Елена Рыбакина на этой неделе может стать второй ракеткой мира
Экс-чемпион мира из России проведёт поединок с Мэнни Пакьяо: известна дата боя
12:25, Сегодня
Экс-чемпион мира из России проведёт поединок с Мэнни Пакьяо: известна дата боя
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: