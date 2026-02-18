Скандал в воинской части в Отаре: что известно о солдате со сломанной челюстью

В Министерстве обороны 18 февраля 2026 года рассказали о состоянии солдата-срочника, получившего серьезную травму лица, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, рядовой Есбол Капар, получивший травму в результате неуставных взаимоотношений в одной из воинских частей Гвардейского гарнизона, идет на поправку и проходит курс реабилитации в Военно-клиническом госпитале Министерства обороны в Алматы.

"Инцидент произошел между военнослужащими срочной службы, в результате чего один из них получил перелом нижней челюсти. Пострадавший был своевременно госпитализирован, ему оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь. Состояние здоровья находится под постоянным контролем военных врачей", – говорится в сообщении.

Как рассказал начальник отделения челюстно-лицевой хирургии госпиталя, подполковник медицинской службы Владислав Мусатов, на момент поступления его состояние оценивалось как относительно удовлетворительное.

"После госпитализации лечение проводится в полном объеме. Сегодня наблюдается положительная динамика: психологическое состояние стабильное, улучшаются функции жевания и открывания рта. В ближайшее время планируется снятие фиксирующих шин. Военнослужащий проходит физиотерапию, витаминотерапию, общеукрепляющее лечение и занятия лечебной физкультурой. Далее запланированы сеансы гипербарической оксигенации, после чего будет завершен период реабилитации и проведена военно-врачебная комиссия", – сказал он.

По словам врача, в течение месяца солдата выпишут. Для полного восстановления ему предоставят отпуск по болезни, после чего он продолжит прохождение службы в своей воинской части.

В воинской части в Отаре (Жамбылская область) солдат-срочник получил серьезную травму. По факту произошедшего военная полиция Гвардейского гарнизона возбудила уголовное дело.