Происшествия

Скандал в воинской части в Отаре: переломы челюсти и носа получил солдат, случай скрыли

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 11:38 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В воинской части в Отаре (Жамбылская область) солдат-срочник получил серьезную травму, по факту расследуют уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях 16 февраля 2026 года появилась информация о том, что военнослужащий срочной службы в Отаре получил тяжелые травмы, в том числе перелом челюсти и носа.

"После операции полноценного лечения и наблюдения не обеспечили. Позже родственники обнаружили, что его держали в квартире, а обследование показало, что операция была проведена неправильно. Сейчас он проходит лечение в военном госпитале в Алматы", – говорится в описании к видео, на котором видно, что у молодого человека установлены металлические "прутья" во рту.

В Главном управлении военной полиции прокомментировали произошедшее.

"Военной полицией Гвардейского гарнизона возбуждено уголовное дело по факту применения физической силы в отношении военнослужащего в одной из воинских частей. В результате инцидента один из военнослужащих получил травму челюсти. Пострадавший госпитализирован и проходит лечение в Военно-клиническом госпитале города Алматы. Ему оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь, состояние здоровья находится под постоянным контролем военных врачей. Материалы зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований. Проводится всесторонняя проверка. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям всех причастных лиц, а также должностных лиц воинской части, допустивших несвоевременный доклад о факте неуставных взаимоотношений вышестоящему командованию и организации оказания медицинской помощи", – говорится в комментарии.

На период проведения следственных мероприятий ряд должностных лиц воинской части отстранены от исполнения служебных обязанностей.

"По итогам расследования виновные лица будут привлечены к ответственности в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан. Ситуация находится на особом контроле руководства Вооруженных сил. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – резюмировали в ведомстве.

23 января 2026 года в одной из воинских частей Усть-Каменогорского гарнизона во время несения караульной службы умер военнослужащий срочной службы. 27 января 2026 года в Генеральной прокуратуре заявили, что в Жамбылской области погиб военнослужащий срочной службы. 28 января Минобороны объявило об экстренных мерах после гибели солдат.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
