Общество

Дожди и тепло до +22°С ожидаются в Алматы и Шымкенте, а в Астане – 22-градусные морозы

Алматы, осень в Алматы, пасмурная погода в Алматы, тучи в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 15:21 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В ближайшие три дня в Астане ожидаются снег и морозы до -22°С, а в Алматы и Шымкенте – весенняя погода с дождями и теплом до +22°С. Об этом говорится в прогнозе на 19-21 февраля 2026 года, который Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане

  • 19 февраля: переменная облачность, ночью и утром снег, поземок. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -10-12°С.
  • 20 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -20-22°С, днем -10-12°С.
  • 21 февраля: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -7-9°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 19 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью слабый туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +15+17°С.
  • 20 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +12+14°С.
  • 21 февраля: переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер западный 3-8, днем порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +7+9°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 19 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 8- 13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С.
  • 20 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +18+20°С.
  • 21 февраля: переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +5+7°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 15:21
Весна-2026 в Казахстане: каким будет март в разных регионах страны

Ранее казахстанские синоптики заявили, что зима еще напомнит о себе. По их данным, юг Казахстана ждет резкое похолодание. Подробнее о прогнозе по стране на 19, 20 и 21 февраля 2026 года можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
