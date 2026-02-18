Две выпускницы через суд добились присуждения им знака "Алтын белгі"

Две выпускницы одной из средних школ Атырауской области, завершившие обучение с отличием, через суд добились пересмотра отказа в присуждении им знака "Алтын белгі", сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в суде, несмотря на наличие годовых, четвертных и итоговых оценок "отлично" по всем предметам с 5 по 11 классы и успешную итоговую аттестацию, комиссия Управления образования не присудила им знак отличия, сославшись на внесенные педагогами корректировки оценок.

Законные представители выпускниц обжаловали это решение в Специализированном межрайонном административном суде.

Суд установил, что ученицы полностью соответствуют требованиям для получения "Алтын белгі", а ответственность за выставление и корректировку оценок лежит исключительно на педагогах. В связи с этим учащиеся не могут нести негативные последствия возможных ошибок со стороны учителей.

Кроме того, суд отметил, что Управлением образования были нарушены базовые принципы административного судопроизводства, включая принципы справедливости и соразмерности, поскольку неблагоприятные последствия были возложены на выпускниц без их вины.

Также было указано, что процедура модерации применяется только при наличии спорных вопросов по оцениванию, тогда как в данном случае таких оснований не было. Требование о проведении модерации признано необоснованным.

В результате суд признал решение комиссии незаконным, отменил протокол заседания в отношении выпускниц и обязал Управление образования пересмотреть вопрос о присуждении "Алтын белгі".

Атырауский областной суд оставил это решение без изменения. Судебный акт вступил в законную силу и находится на стадии исполнения.

Ранее сообщалось, что учителей не будут наказывать за происшествия с учениками вне школы.