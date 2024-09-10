Могут ли в Казахстане отказаться от "Алтын белгі"

Фото: Акимат Алматы

Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев на пресс-конференции в правительстве 10 сентября 2024 года ответил, могут ли в стране отказаться от "Алтын белгі", так как этот знак отличия не дает никаких преимуществ при поступлении в вузы, сообщает Zakon.kz.

Министр отметил, что благодаря знаку "Алтын белгі" дети могут получить признание своих знаний. "Уже несколько лет льготы по получению знака "Алтын белгі" сняты. Было много коррупционных схем, когда получение знака превращали в один из механизмов получения льготного поступления в высшее учебные заведения. Некоторые родители до сих пор думают, что если ребенок закончил на "Алтын белгі", то они могут получить гарант. Мы сейчас этот вопрос рассматриваем", – озвучил он. Гани Бейсембаев подчеркнул, что пока вопрос отмены "Алтын белгі" не стоит. "Мы видим, что большинство детей, которые получают данный знак, оправдывают его, показывают хорошие результаты и поступают в высшие учебные заведения. Здесь нужно тщательно рассмотреть, перед тем, как (решать. – Прим. ред.), отменять или нет", – дополнил Гани Бейсембаев. Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек разъяснил ситуацию с распределением грантов.

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