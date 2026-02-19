#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
489.3
578.94
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
489.3
578.94
6.38
Общество

Сокращение очередей, доступность приемов: в казахстанском здравоохранении грядут реформы

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 08:59 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на расширенном заседании коллегии ведомства с участием Аиды Балаевой представила ряд промежуточных результатов реформ первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), сообщает Zakon.kz.

Также министр обозначила новые меры по повышению доступности медицинских услуг для населения.

По словам министра, в обществе сохраняются вопросы, связанные с очередностью в поликлиниках, перегруженностью врачей общей практики и сложностью маршрутов пациента.

"Мы перестраиваем первичную помощь так, чтобы пациент получал медицинскую поддержку быстрее и на ранней стадии заболевания, когда лечение наиболее эффективно", – отметила А. Альназарова.

С 2025 года расширены программы скрининга: возраст целевой группы увеличен до 76 лет, введено регулярное обследование риска инсульта для мужчин 50-76 лет, внедрены высокочувствительные лабораторные тесты для раннего выявления хронических заболеваний.

  • Онкоскрининги переведены в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, что обеспечило доступ к обследованиям для 300 тысяч незастрахованных граждан.
  • Охват динамическим наблюдением пациентов с хроническими заболеваниями увеличился с 12% до 34%. Продолжительность приема врачей общей практики увеличена с 4 до 6 часов в день.
  • За счет внедрения самостоятельного сестринского приема повышается доступность врачей общей практики и профильных специалистов.
  • С прошлого года в поликлиниках открыты кабинеты неотложной помощи, которые принимают пациентов с острыми состояниями, снижая нагрузку на плановые приемы.
  • С апреля 2025 года внедрена новая модель оплаты труда специалистов первичного звена с привязкой к результатам профилактических программ. На стимулирующие выплаты направлено свыше 20 млрд тенге, средний объем финансирования одного участка вырос с 344 тыс. до 700 тыс. тенге за квартал.
  • В результате усиления профилактики за год выявлено 13 тысяч случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях и около 2 тысяч случаев легочного туберкулеза.

Подводя итоги, Акмарал Альназарова подчеркнула, что, несмотря на достигнутые результаты, система ПМСП по-прежнему сталкивается с управленческими и организационными проблемами.

Министр подчеркнула, что дальнейшая реформа ПМСП будет строиться на принципах прозрачности, цифрового мониторинга показателей и жесткой оценки эффективности работы на уровне каждой поликлиники.

Ранее в Комитете государственных доходов МФ РК ответили на наиболее актуальные вопросы, касающиеся уплаты НДС при импорте, производстве лекарственных средств и медизделий, а также на другие актуальные вопросы по НДС.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Глава Минздрава потребовала прекратить формализм в поликлиниках
19:49, 17 ноября 2025
Глава Минздрава потребовала прекратить формализм в поликлиниках
Лекарства для лечения рака стали доступнее в Казахстане
11:11, 02 декабря 2025
Лекарства для лечения рака стали доступнее в Казахстане
Медиков скорой помощи планируют оснастить видеожетонами
13:54, 25 декабря 2024
Медиков скорой помощи планируют оснастить видеожетонами
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Смена лидера произошла в чемпионате Казахстана по хоккею после возобновления игр
09:22, Сегодня
Смена лидера произошла в чемпионате Казахстана по хоккею после возобновления игр
Французский теннисист угрожал Алькарасу после поражения в Дохе
09:20, Сегодня
Французский теннисист угрожал Алькарасу после поражения в Дохе
Воспитанник "Кайрата" стал игроком "Атырау"
08:54, Сегодня
Воспитанник "Кайрата" стал игроком "Атырау"
"Никаких казахстанских сюрпризов": эксперт о судействе Самоделкиной на Олимпиаде
08:20, Сегодня
"Никаких казахстанских сюрпризов": эксперт о судействе Самоделкиной на Олимпиаде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: