Сокращение очередей, доступность приемов: в казахстанском здравоохранении грядут реформы

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на расширенном заседании коллегии ведомства с участием Аиды Балаевой представила ряд промежуточных результатов реформ первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), сообщает Zakon.kz.

Также министр обозначила новые меры по повышению доступности медицинских услуг для населения.

По словам министра, в обществе сохраняются вопросы, связанные с очередностью в поликлиниках, перегруженностью врачей общей практики и сложностью маршрутов пациента.

"Мы перестраиваем первичную помощь так, чтобы пациент получал медицинскую поддержку быстрее и на ранней стадии заболевания, когда лечение наиболее эффективно", – отметила А. Альназарова.

С 2025 года расширены программы скрининга: возраст целевой группы увеличен до 76 лет, введено регулярное обследование риска инсульта для мужчин 50-76 лет, внедрены высокочувствительные лабораторные тесты для раннего выявления хронических заболеваний.

Онкоскрининги переведены в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, что обеспечило доступ к обследованиям для 300 тысяч незастрахованных граждан.

Охват динамическим наблюдением пациентов с хроническими заболеваниями увеличился с 12% до 34%. Продолжительность приема врачей общей практики увеличена с 4 до 6 часов в день.

За счет внедрения самостоятельного сестринского приема повышается доступность врачей общей практики и профильных специалистов.

С прошлого года в поликлиниках открыты кабинеты неотложной помощи, которые принимают пациентов с острыми состояниями, снижая нагрузку на плановые приемы.

С апреля 2025 года внедрена новая модель оплаты труда специалистов первичного звена с привязкой к результатам профилактических программ. На стимулирующие выплаты направлено свыше 20 млрд тенге, средний объем финансирования одного участка вырос с 344 тыс. до 700 тыс. тенге за квартал.

В результате усиления профилактики за год выявлено 13 тысяч случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях и около 2 тысяч случаев легочного туберкулеза.

Подводя итоги, Акмарал Альназарова подчеркнула, что, несмотря на достигнутые результаты, система ПМСП по-прежнему сталкивается с управленческими и организационными проблемами.

Министр подчеркнула, что дальнейшая реформа ПМСП будет строиться на принципах прозрачности, цифрового мониторинга показателей и жесткой оценки эффективности работы на уровне каждой поликлиники.

