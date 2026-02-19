#Референдум-2026
#Казахмыс
Общество

Частная школа пойдет под ликвидацию, несмотря на учеников: что с ней не так

Школьники, ученики, школа, школы, частная школа, частные школы, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, учитель, педагог, преподаватель , фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 09:19 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Частная проработала менее года и теперь ее постановили ликвидировать. Ситуацию рассматривал Специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы суда региона, иск о ликвидации учебного заведения, зарегистрированного в форме ТОО, пожал уполномоченный орган. Причина – ведение образовательной деятельности без лицензии.

"ТОО было зарегистрировано 13 мая 2025 года с основным видом деятельности "общее среднее образование". Со 2 сентября 2025 года школа начала учебный процесс и продолжала работать без соответствующего разрешения. Ранее компанию уже привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 463 КоАП за осуществление деятельности без лицензии. Штраф был оплачен полностью", – сказано в сообщении.

Представители ТОО иск не признали. Они пояснили, что организация создана для реализации проекта специализированной школы на 280 мест. Здание построено за счет частных инвестиций. В настоящее время в школе учатся 166 учеников, в том числе дети из многодетных и неполных семей. В штате – 35 сотрудников.

"По словам представителей ТОО, пакет документов для получения лицензии был готов "более чем на 90%", а заявление от 3 февраля 2026 года находится на рассмотрении (срок – 30 рабочих дней). Также они указали, что жалоб со стороны родителей не поступало, а качество образования не ухудшилось. Суд установил, что ранее уполномоченный орган уже дважды отказывал ТОО в выдаче лицензии. Эти отказы не были обжалованы", – выяснили в суде.

Там отметили, что лицензия подтверждает право организации обучать детей, гарантирует соблюдение государственных стандартов образования, наличие квалифицированных педагогов, учебной литературы и безопасной инфраструктуры.

"Кроме того, только лицензированные школы имеют право выдавать аттестаты государственного образца. Доводы о том, что отсутствие лицензии не влияет на качество обучения, суд признал несостоятельными. Руководствуясь пунктом 2-1 статьи 40 Закона "Об образовании", суд удовлетворил иск о ликвидации юридического лица", – решили в суде.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Министерство просвещения и акиматы областей ранее подписали совместный приказ о запуске пилотного проекта "Новый механизм размещения государственного образовательного заказа на среднее образование в частных организациях образования на 2025-2026 учебный год". 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
