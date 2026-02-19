Депутат об установке в школах металлоискателей: Это нецелесообразно

Депутат Сената, экс-вице-министр внутренних дел Марат Кожаев в кулуарах палаты 19 февраля 2026 года высказался о необходимости установки сканеров в школах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в обществе в свете последних событий в школах, вновь возобновились разговоры о необходимости устанавливать металлоискатели и сканеры, чтобы предотвратить пронос запрещенных предметов.

Однако сенатор Марат Кожаев не согласен с такой позицией.

"Школа – это все-таки образовательное учреждение, это не учреждение закрытого типа, не учреждение с какими-то стратегическими задачами, и поэтому там устанавливать системы тотального контроля – те же самые сканеры, мне кажется, это нецелесообразно", – сказал он.

Сенатор считает неправильным, что детей будут тотально обыскивать.

"Это не будет правильно, если мы с детства начнем наших детей подвергать таким методам, присущими для силового блока: обыскивать, осматривать, выворачивать карманы. Такие вещи нельзя допускать. Это все от воспитания. Выводы из последнего случая сделаны. Я о случае, когда парень с топором бегал. Видите, топор-то сложно незаметно пронести в школу. Просто прозевали эту ситуацию. Есть недочеты там", – заявил депутат.

Речь идет в первую очередь о школах, где вместо специализированных охранных организаций, из соображений экономии привлекают пенсионеров.

Прокомментировал он и вопрос о том, для чего принимали в 2021 году приказ о запрещенных предметах, если не могут предотвратить их пронос в школу.

"Приказ принимали для того, чтобы обозначить, что это запрещено. Даже, если завтра обнаружиться и у кого-то что-то будут изымать – педагоги или полицейские – чтобы это было в рамках закона, чтобы это было отрегулировано. Чтобы завтра те же родители не начали кричать: "Почему у моего ребенка что-то забирают? Это его личная вещь!" – резюмировал Марат Кожаев.

6 февраля 2026 года в социальных сетях распространялось видео, снятое в одной из школ города Кульсары Жылыойского района Атырауской области. На кадрах видно, как ученик с топором в руках бегает по коридору, вызывая панику среди школьников. Позже стало известно, что директора данной школы уволили после резонансного инцидента. Свою версию событий того дня рассказала позже мама ученика.