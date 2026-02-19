#Референдум-2026
Общество

Депутат об установке в школах металлоискателей: Это нецелесообразно

Фото: Zakon.kz
Депутат Сената, экс-вице-министр внутренних дел Марат Кожаев в кулуарах палаты 19 февраля 2026 года высказался о необходимости установки сканеров в школах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в обществе в свете последних событий в школах, вновь возобновились разговоры о необходимости устанавливать металлоискатели и сканеры, чтобы предотвратить пронос запрещенных предметов.

Однако сенатор Марат Кожаев не согласен с такой позицией.

"Школа – это все-таки образовательное учреждение, это не учреждение закрытого типа, не учреждение с какими-то стратегическими задачами, и поэтому там устанавливать системы тотального контроля – те же самые сканеры, мне кажется, это нецелесообразно", – сказал он.

Сенатор считает неправильным, что детей будут тотально обыскивать.

"Это не будет правильно, если мы с детства начнем наших детей подвергать таким методам, присущими для силового блока: обыскивать, осматривать, выворачивать карманы. Такие вещи нельзя допускать. Это все от воспитания. Выводы из последнего случая сделаны. Я о случае, когда парень с топором бегал. Видите, топор-то сложно незаметно пронести в школу. Просто прозевали эту ситуацию. Есть недочеты там", – заявил депутат.

Речь идет в первую очередь о школах, где вместо специализированных охранных организаций, из соображений экономии привлекают пенсионеров.

Прокомментировал он и вопрос о том, для чего принимали в 2021 году приказ о запрещенных предметах, если не могут предотвратить их пронос в школу.

"Приказ принимали для того, чтобы обозначить, что это запрещено. Даже, если завтра обнаружиться и у кого-то что-то будут изымать – педагоги или полицейские – чтобы это было в рамках закона, чтобы это было отрегулировано. Чтобы завтра те же родители не начали кричать: "Почему у моего ребенка что-то забирают? Это его личная вещь!" – резюмировал Марат Кожаев.

6 февраля 2026 года в социальных сетях распространялось видео, снятое в одной из школ города Кульсары Жылыойского района Атырауской области. На кадрах видно, как ученик с топором в руках бегает по коридору, вызывая панику среди школьников. Позже стало известно, что директора данной школы уволили после резонансного инцидента. Свою версию событий того дня рассказала позже мама ученика.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
