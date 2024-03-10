Фотограф показал, как распускаются подснежники в предгорьях Алматы
Фото: pixabay
Казахстанский фотограф Дмитрий Доценко показал с помощью замедленной видеосъемки, как распускается бутон подснежника и как он закрывается после захода солнца, сообщает Zakon.kz.
Видео Доценко поделился на своей странице в Instagram.
"Весна идет, снег тает и распускаются алатауские подснежники – это первые цветы наших гор. Записал для вас таймлапс-видео момента раскрытия букета подснежников. Весь процесс занял около двух часов. После захода солнца бутоны закрываются, и на следующий день процесс повторяется снова. В общем, получилось очень весеннее видео. Пусть и ваше настроение будет таким!" – написал он.
29 февраля Дмитрий Доценко показал последний день зимы в роще Баума.
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