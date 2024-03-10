Фотограф показал, как распускаются подснежники в предгорьях Алматы

Фото: pixabay

Казахстанский фотограф Дмитрий Доценко показал с помощью замедленной видеосъемки, как распускается бутон подснежника и как он закрывается после захода солнца, сообщает Zakon.kz.

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