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Фотограф показал, как распускаются подснежники в предгорьях Алматы

Фотограф показал, как распускаются подснежники в предгорьях Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 00:11 Фото: pixabay
Казахстанский фотограф Дмитрий Доценко показал с помощью замедленной видеосъемки, как распускается бутон подснежника и как он закрывается после захода солнца, сообщает Zakon.kz.

Видео Доценко поделился на своей странице в Instagram.

"Весна идет, снег тает и распускаются алатауские подснежники – это первые цветы наших гор. Записал для вас таймлапс-видео момента раскрытия букета подснежников. Весь процесс занял около двух часов. После захода солнца бутоны закрываются, и на следующий день процесс повторяется снова. В общем, получилось очень весеннее видео. Пусть и ваше настроение будет таким!" – написал он.

29 февраля Дмитрий Доценко показал последний день зимы в роще Баума. 

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