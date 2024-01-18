Снежная красота: захватывающий алматинский пейзаж показал фотограф
Фото: Instagram/dots_foto
Казахстанский фотограф Дмитрий Доценко опубликовал серию сказочных фотографий, снятых в горах Алматы, сообщает Zakon.kz.
Снимки были опубликованы 17 января на личной странице фотографа и собрали ряд восторженных отзывов.
"Ночью сделал несколько фотографий: Шымбулак, Медеу и соединяющая алматинские достопримечательности дорога. После снега здесь очень красиво. А подсвеченный горнолыжный склон в облаках – это магическое зрелище".Дмитрий Доценко
- Все такое яркое и праздничное.
- Сказка!
- Скучаю без Алматы, но смотрю ваши фотографии и как-будто вернулась в город.
- Такое бывает только в сказке наверное, Дмитрий. Классные и неповторимые фотографии.
- Моя любимая Алма-Ата.
- Снежная красота, завораживающие пейзажи. Горы, ночное небо, волшебные кадры.
- Красотища! Я эту трассу из окна вижу.
- Не могу подобрать слова, как же красиво! Потрясающе.
- Как красиво... тот случай, когда ракурс многое решает... – отмечают пользователи под публикацией.
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