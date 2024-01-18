Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Снежная красота: захватывающий алматинский пейзаж показал фотограф

Снежная красота: захватывающий алматинский пейзаж показал фотограф Фото: Instagram/dots_foto
Казахстанский фотограф Дмитрий Доценко опубликовал серию сказочных фотографий, снятых в горах Алматы, сообщает Zakon.kz.

Снимки были опубликованы 17 января на личной странице фотографа и собрали ряд восторженных отзывов.

"Ночью сделал несколько фотографий: Шымбулак, Медеу и соединяющая алматинские достопримечательности дорога. После снега здесь очень красиво. А подсвеченный горнолыжный склон в облаках – это магическое зрелище".Дмитрий Доценко
  • Все такое яркое и праздничное.
  • Сказка!
  • Скучаю без Алматы, но смотрю ваши фотографии и как-будто вернулась в город.
  • Такое бывает только в сказке наверное, Дмитрий. Классные и неповторимые фотографии.
  • Моя любимая Алма-Ата.
  • Снежная красота, завораживающие пейзажи. Горы, ночное небо, волшебные кадры.
  • Красотища! Я эту трассу из окна вижу.
  • Не могу подобрать слова, как же красиво! Потрясающе.
  • Как красиво... тот случай, когда ракурс многое решает... – отмечают пользователи под публикацией.

Материал по теме

"Сахара" в Казахстане поразила пользователей Сети

Ранее Доценко поделился волшебными снимками из Актюбинской области.

Читайте также

За чей счет будут устанавливать тревожные кнопки в автобусах
За чей счет будут устанавливать тревожные кнопки в автобусах, рассказали в МВД
Алматинка пожаловалась на работу соццентра: Помощь не доходит до семей
Алматинка пожаловалась на работу соццентра: Помощь не доходит до семей
Казахстан усыновление иностранцами
Сенатор обеспокоен судьбой детей, усыновленных иностранцами
Анастасия Московчук
Алматы Медеу Шымбулак
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
К чему привел отказ от алкоголя в четырех селах Казахстана
К чему привел отказ от алкоголя в четырех селах Казахстана
МВД опубликовало призыв к казахстанским водителям
Штрафы и арест: МВД опубликовало важное обращение к водителям
Депутат о контроле мобильных переводов
Депутат о контроле мобильных переводов: Предприниматели едва сводят концы с концами
69-летняя мама Алсу покорила соцсети
69-летняя мама Алсу покорила соцсети
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: