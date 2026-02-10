Олжас Бектенов: Дефицит электроэнергии остается значительным в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства сообщил о принимаемых мерах по нивелированию дефицита электроэнергии, передает корреспондент Zakon.kz.

Он пообещал, что в текущем году в Казахстане будут введены 2,6 ГВт традиционной и возобновляемой энергии, что позволит в первом квартале следующего года решить вопрос энергодефицита.

"В пиковые часы в стране сохраняется дефицит электроэнергии, который покрывается за счет импорта. За прошлый год дефицит снижен на 29%, но он остается значительным. Новая тарифная политика восстанавливает справедливые рыночные условия в регулируемых услугах. Сейчас предсказуемость тарифов снова привлекает частные инвестиции в сферу ЖКХ. К примеру, в энергетику за прошлый год привлечено 655 млрд тенге, в текущем году ожидается привлечение уже порядка 900 млрд. В целом, объем выработки электрической энергии к 2029 году увеличится на 39 млрд киловатт-часов", – сказал Бектенов.

По его словам, сейчас ведется комплексная работа по вводу до 2035 года более 26 ГВт новых генерирующих мощностей, из которых ключевое значение отведено развитию атомной и "чистой" угольной генерации.

Ранее премьер сообщил о планах потратить 1 трлн тенге на специальные экономические зоны.