Общество

Олжас Бектенов: Дефицит электроэнергии остается значительным в Казахстане

Линии электропередач, электричество, электроэнергия, электроэнергетика , фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 11:03 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Премьер-министр Олжас Бектенов 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства сообщил о принимаемых мерах по нивелированию дефицита электроэнергии, передает корреспондент Zakon.kz.

Он пообещал, что в текущем году в Казахстане будут введены 2,6 ГВт традиционной и возобновляемой энергии, что позволит в первом квартале следующего года решить вопрос энергодефицита.

"В пиковые часы в стране сохраняется дефицит электроэнергии, который покрывается за счет импорта. За прошлый год дефицит снижен на 29%, но он остается значительным. Новая тарифная политика восстанавливает справедливые рыночные условия в регулируемых услугах. Сейчас предсказуемость тарифов снова привлекает частные инвестиции в сферу ЖКХ. К примеру, в энергетику за прошлый год привлечено 655 млрд тенге, в текущем году ожидается привлечение уже порядка 900 млрд. В целом, объем выработки электрической энергии к 2029 году увеличится на 39 млрд киловатт-часов", – сказал Бектенов.

По его словам, сейчас ведется комплексная работа по вводу до 2035 года более 26 ГВт новых генерирующих мощностей, из которых ключевое значение отведено развитию атомной и "чистой" угольной генерации.

Ранее премьер сообщил о планах потратить 1 трлн тенге на специальные экономические зоны.

Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
О снижении зависимости местных бюджетов заявил Олжас Бектенов
10:36, Сегодня
О снижении зависимости местных бюджетов заявил Олжас Бектенов
Ввести дополнительные меры поддержки бизнеса пообещали в Казахстане
10:44, Сегодня
Ввести дополнительные меры поддержки бизнеса пообещали в Казахстане
1 трлн тенге потратят в Казахстане на специальные экономические зоны
10:54, Сегодня
1 трлн тенге потратят в Казахстане на специальные экономические зоны
Последние
Популярные
Читайте также
Джейк Пол поцеловал чемпионку Олимпиады после олимпийского рекорда и провала Казахстана
11:04, Сегодня
Джейк Пол поцеловал чемпионку Олимпиады после олимпийского рекорда и провала Казахстана
Новоиспечённый бразильский защитник "Кайрата" оценил свой переход в команду
10:51, Сегодня
Новоиспечённый бразильский защитник "Кайрата" оценил свой переход в команду
"Мы никогда не брали очень дорогих футболистов": хозяин "Кайрата" о Нани в "Актобе"
10:38, Сегодня
"Мы никогда не брали очень дорогих футболистов": хозяин "Кайрата" о Нани в "Актобе"
Как выглядит турнирная таблица ЧРК по хоккею перед возобновлением матчей после паузы
10:22, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица ЧРК по хоккею перед возобновлением матчей после паузы
