Право

Казахстан и Перу помогут друг другу в розыске уголовников – Мажилис ратифицировал договор

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 11:59 Фото: Zakon.kz
Депутаты Мажилиса 11 февраля 2026 года на пленарном заседании палаты ратифицировали ряд договоров с Перу в сфере борьбы с преступностью, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отмечается в заключении к законопроектам, договор между странами о взаимной правовой помощи по уголовным делам был подписан 23 октября 2024 года в Астане.

"Основная цель договора – повышение эффективности в предотвращении, расследовании, уголовном преследовании и пресечении преступности посредством взаимного сотрудничества Сторон и взаимной правовой помощи по уголовным делам. Взаимная правовая помощь предполагает реализацию ряда мер, включая предоставление информации, установление лиц, розыск, обыски и допросы, проведение экспертиз, предоставление доказательств и другие формы помощи, предусмотренные национальными законодательствами Сторон", – говорится в документе.

В свою очередь законопроект "О ратификации договора между Республикой Казахстан и Республикой Перу о передаче осужденных лиц" имеет цель установить эффективное сотрудничество в вопросах определения порядка и условия передачи лиц, осужденных к лишению свободы для отбывания ими наказания в государстве, гражданами которого они являются. В соответствии с договором лицо, осужденное на территории одной Стороны, может быть передано на территорию другой Стороны для отбытия назначенного наказания.

Договор между странами "О выдаче лиц" направлен на установление сотрудничества между сторонами в части выдачи любых лиц, находящихся на их территории, которые разыскиваются в целях уголовного преследования или приведения вступившего в законную силу приговора суда в исполнение за преступления, влекущие выдачу.

"Договором предусматриваются конкретные основания для выдачи лиц и отказа в ней. Основным условием для выдачи является совершение уголовного преступления, за которое предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее 1 (одного) года или более строгое наказание в соответствии с законодательством сторон. Выдача не осуществляется, если преступление, за которое запрашивается выдача, рассматривается запрашиваемой Стороной как преступление политического характера, если запрос о выдаче направлен в целях уголовного преследования или наказания лица по признаку расы, вероисповедания, национальности и другие основания", – говорится в заключении к законопроекту.

Аналогичный закон о сотрудничестве с Марокко в этих сферах был подписан президентом 13 ноября 2025 года.

Азамат Сыздыкбаев
