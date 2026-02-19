Сенатор заявил о рисках водной безопасности Казахстана

Сенатор Жанболат Жоргенбаев 19 февраля 2026 года на пленарном заседании палаты заявил о стратегических рисках в сфере водной безопасности и предложил меры по эффективному использованию подземных водных ресурсов, передает корреспондент Zakon.kz.

Жоргенбаев обратил внимание на стратегические риски в сфере водной безопасности и недостаточное использование подземных водных ресурсов в условиях изменения климата, сокращения водных запасов и зависимости от трансграничных рек.

"Несмотря на выявленные на территории Казахстана промышленные запасы подземных вод, их потенциал пока не полностью вовлечен в экономический оборот. Утвержденные эксплуатационные запасы подземных вод в Казахстане составляют около 43,1-43,2 млн кубометров в сутки, однако фактически используется лишь 3-4% этого объема. Это свидетельствует о том, что значительная часть ресурсов подземных вод остается вне экономического оборота, а система их управления является недостаточно эффективной", – отметил депутат.

В этой связи сенатор предложил усилить межведомственную координацию в сфере разведки и использования подземных вод, создать национальную систему мониторинга с применением автоматизированных технологий, а также обеспечить полноценный запуск цифровой платформы Water Base с интеграцией гидрогеологических данных и онлайн-контролем.

Кроме того, предлагается принять системные меры по подготовке и привлечению кадров в сфере гидрогеологии, усилить контроль за бурением и использованием скважин, а также рассмотреть возможность разработки научно обоснованной национальной концепции и отдельной государственной программы по управлению подземными водными ресурсами

