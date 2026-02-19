#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
489.3
578.94
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
489.3
578.94
6.38
Общество

Сенатор заявил о рисках водной безопасности Казахстана

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 13:39 Фото: primeminister.kz
Сенатор Жанболат Жоргенбаев 19 февраля 2026 года на пленарном заседании палаты заявил о стратегических рисках в сфере водной безопасности и предложил меры по эффективному использованию подземных водных ресурсов, передает корреспондент Zakon.kz.

Жоргенбаев обратил внимание на стратегические риски в сфере водной безопасности и недостаточное использование подземных водных ресурсов в условиях изменения климата, сокращения водных запасов и зависимости от трансграничных рек.

"Несмотря на выявленные на территории Казахстана промышленные запасы подземных вод, их потенциал пока не полностью вовлечен в экономический оборот. Утвержденные эксплуатационные запасы подземных вод в Казахстане составляют около 43,1-43,2 млн кубометров в сутки, однако фактически используется лишь 3-4% этого объема. Это свидетельствует о том, что значительная часть ресурсов подземных вод остается вне экономического оборота, а система их управления является недостаточно эффективной", – отметил депутат.

В этой связи сенатор предложил усилить межведомственную координацию в сфере разведки и использования подземных вод, создать национальную систему мониторинга с применением автоматизированных технологий, а также обеспечить полноценный запуск цифровой платформы Water Base с интеграцией гидрогеологических данных и онлайн-контролем.

Кроме того, предлагается принять системные меры по подготовке и привлечению кадров в сфере гидрогеологии, усилить контроль за бурением и использованием скважин, а также рассмотреть возможность разработки научно обоснованной национальной концепции и отдельной государственной программы по управлению подземными водными ресурсами

Ранее стало известно, что внутри ядра Земли нашли запас водорода, достаточный для 45 океанов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Сенатор Кузиев: КТЖ продолжает использовать старые вагоны с рисками для безопасности
13:16, 04 сентября 2025
Сенатор Кузиев: КТЖ продолжает использовать старые вагоны с рисками для безопасности
Сенат вернул с поправками Водный кодекс в Мажилис
14:14, 20 марта 2025
Сенат вернул с поправками Водный кодекс в Мажилис
В Казахстане предложили усилить поддержку доноров
13:19, Сегодня
В Казахстане предложили усилить поддержку доноров
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский боец показал отличную форму перед дебютом в карде с экс-чемпионом UFC
13:42, Сегодня
Казахстанский боец показал отличную форму перед дебютом в карде с экс-чемпионом UFC
Хамзат Чимаев назвал причину конфликта с бывшим чемпионом UFC
13:13, Сегодня
Хамзат Чимаев назвал причину конфликта с бывшим чемпионом UFC
Казахстанский теннисист устроил сражение за четвертьфинал "Челленджера" в Индии
13:08, Сегодня
Казахстанский теннисист устроил сражение за четвертьфинал "Челленджера" в Индии
Абзал Ажгалиев объяснил причину поражения в четвертьфинале Олимпиады
12:56, Сегодня
Абзал Ажгалиев объяснил причину поражения в четвертьфинале Олимпиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: