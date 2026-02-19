#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
489.3
578.94
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
489.3
578.94
6.38
Общество

Зима пошутила: в Алматы 19 февраля потеплело до +22°С

Алматы, гостиница Казахстан, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 15:13 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сегодня 19 февраля 2026 года. Но в Алматы зима, завершая свой цикл, решила пошутить и удивила гостей и жителей города небывалым теплом и весенним настроением, сообщает Zakon.kz.

Так, отдельные приложения на телефонах алматинцев демонстрируют, казалось бы, запредельные для зимы +22°С.

Фото: Zakon.kz

Днем ранее синоптики уже рассказывали, что в Алматы будет тепло, но не до такой степени. По их данным, 19 февраля температура днем должна была составить +15+17°С. Уже 20 февраля термометр покажет до +12+14°С.

Тем временем алматинцы публикуют фотографии на летниках, уточняя: "Очень непривычно пить чай на улице в феврале".

Другие же радуются без фото:

"Какая же шикарная погода сегодня в Алматы! Окна в машинах открыты, музыка громче, люди в футболках, кофточках, летники полные, все гуляют, настроение работать нулевое – кайф!"

Еще один пользователь популярной сети Threads с сожалением отмечает, что сидит в офисе.

"Сегодня в Алматы +20°С. Почему я должна сидеть в офисе, когда вокруг такая красота? Обидненько".

Впрочем, метеорологи уже сообщали, что зима напомнит о себе. После тепла в южных регионах Казахстана резко похолодает.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Дожди со снегом накроют Казахстан 19 февраля
17:43, 18 февраля 2025
Дожди со снегом накроют Казахстан 19 февраля
Дожди и тепло до +22°С ожидаются в Алматы и Шымкенте, а в Астане – 22-градусные морозы
15:21, 18 февраля 2026
Дожди и тепло до +22°С ожидаются в Алматы и Шымкенте, а в Астане – 22-градусные морозы
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 19 февраля
11:09, Сегодня
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 19 февраля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Хамзат не российский боец": тренер Чимаева сделал смелое заявление
15:11, Сегодня
"Хамзат не российский боец": тренер Чимаева сделал смелое заявление
Голевой перестрелкой завершился матч "Кайрата" с клубом РПЛ
15:09, Сегодня
Голевой перестрелкой завершился матч "Кайрата" с клубом РПЛ
"Очень жалко": Плющенко и Рудковская оценили Самоделкину на Олимпиаде
15:03, Сегодня
"Очень жалко": Плющенко и Рудковская оценили Самоделкину на Олимпиаде
Волейболистка сборной Казахстана вышла в финал европейского кубка
14:41, Сегодня
Волейболистка сборной Казахстана вышла в финал европейского кубка
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: