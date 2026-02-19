Зима пошутила: в Алматы 19 февраля потеплело до +22°С
Сегодня 19 февраля 2026 года. Но в Алматы зима, завершая свой цикл, решила пошутить и удивила гостей и жителей города небывалым теплом и весенним настроением, сообщает Zakon.kz.
Так, отдельные приложения на телефонах алматинцев демонстрируют, казалось бы, запредельные для зимы +22°С.
Днем ранее синоптики уже рассказывали, что в Алматы будет тепло, но не до такой степени. По их данным, 19 февраля температура днем должна была составить +15+17°С. Уже 20 февраля термометр покажет до +12+14°С.
Тем временем алматинцы публикуют фотографии на летниках, уточняя: "Очень непривычно пить чай на улице в феврале".
Другие же радуются без фото:
"Какая же шикарная погода сегодня в Алматы! Окна в машинах открыты, музыка громче, люди в футболках, кофточках, летники полные, все гуляют, настроение работать нулевое – кайф!"
Еще один пользователь популярной сети Threads с сожалением отмечает, что сидит в офисе.
"Сегодня в Алматы +20°С. Почему я должна сидеть в офисе, когда вокруг такая красота? Обидненько".
Впрочем, метеорологи уже сообщали, что зима напомнит о себе. После тепла в южных регионах Казахстана резко похолодает.
