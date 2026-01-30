#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.17
600.89
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.17
600.89
6.63
Советы

Удостоверение личности без визита в ЦОН: что нужно знать

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 11:41 Фото: gov4c.kz
В пресс-службу НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" обратился житель Казахстана с вопросом о порядке оформления удостоверения личности для ребенка с инвалидностью, сообщает Zakon.kz.

Он уточнил, что его ребенок является инвалидом I группы и по состоянию здоровья не может лично посетить ЦОН.

По словам специалистов, в такой ситуации можно воспользоваться услугой выездного обслуживания.

Для этого родителям или законному опекуну необходимо:

  • Позвонить в контакт-центр по номеру 1414.
  • Оставить заявку на выезд сотрудников ЦОНа.
  • Сотрудники свяжутся, чтобы согласовать удобную дату и время визита.

Ранее в пресс-службе НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" рассказали, нужно ли приносить медицинскую справку в спецЦОН для получения водительских прав.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Замена удостоверения личности в Казахстане: где и как это сделать без очередей в ЦОНе
16:36, 09 декабря 2025
Замена удостоверения личности в Казахстане: где и как это сделать без очередей в ЦОНе
Казахстанцам разъяснили порядок получения удостоверения личности
13:58, 03 апреля 2025
Казахстанцам разъяснили порядок получения удостоверения личности
Можно ли казахстанцам не указывать национальность в удостоверении личности
17:39, 12 декабря 2024
Можно ли казахстанцам не указывать национальность в удостоверении личности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Скандальная ситуация возникла на корте во время полуфинала AO Алькарас - Зверев
12:20, Сегодня
Скандальная ситуация возникла на корте во время полуфинала AO Алькарас - Зверев
Экс-главный тренер сборной Казахстана дал оценку новому наставнику команды
12:19, Сегодня
Экс-главный тренер сборной Казахстана дал оценку новому наставнику команды
Кубок мира 2026 года в Алматы отменён: подробности
11:57, Сегодня
Кубок мира 2026 года в Алматы отменён: подробности
Как выглядит турнирная таблица ЧРК по хоккею после чудовищного разгрома в матче лидеров
11:43, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица ЧРК по хоккею после чудовищного разгрома в матче лидеров
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: