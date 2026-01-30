Удостоверение личности без визита в ЦОН: что нужно знать

В пресс-службу НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" обратился житель Казахстана с вопросом о порядке оформления удостоверения личности для ребенка с инвалидностью, сообщает Zakon.kz.

Он уточнил, что его ребенок является инвалидом I группы и по состоянию здоровья не может лично посетить ЦОН.

По словам специалистов, в такой ситуации можно воспользоваться услугой выездного обслуживания.

Для этого родителям или законному опекуну необходимо:

Позвонить в контакт-центр по номеру 1414.

Оставить заявку на выезд сотрудников ЦОНа.

Сотрудники свяжутся, чтобы согласовать удобную дату и время визита.

