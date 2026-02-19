Генпрокуратура Казахстана выступила с предупреждением по поводу опросов о Конституции

Сегодня, 19 февраля 2026 года, пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана опубликовала обращение к жителям страны, подсказав о правилах проведения опросов перед референдумом, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с указом президента Касым-Жомарта Токаева на 15 марта 2026 года назначен республиканский референдум со следующей формулировкой вопроса: "Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?"

Материал по теме Референдум по новой Конституции состоится 15 марта 2026 года – указ Токаева

Так, порядок его подготовки и проведения детально регламентирован Конституционными законами "О республиканском референдуме" и "О выборах в Республике Казахстан", в части, не противоречащей законодательству о референдуме.

В силу статьи 7-1 Конституционного закона "О республиканском референдуме" опрос общественного мнения, связанного с республиканским референдумом, должен проводиться в период его подготовки и проведения в соответствии с требованиями, установленными Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан".

Далее сказано, что средства массовой информации, онлайн-платформы при опубликовании результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами, обязаны указывать юридическое лицо, проводившее опрос, лиц, заказавших опрос и оплативших его, время проведения опроса, метод сбора информации, точную формулировку вопроса, число опрошенных и коэффициент погрешности результатов опроса.

Стоит уточнить, что опрос вправе проводить юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Казахстана, имеющие не менее пяти лет опыта по проведению опросов общественного мнения, предварительно уведомив об этом в письменном виде Центральную избирательную комиссию (ЦИК) с приложением копий соответствующих документов.

Кроме того, в уведомлении, направляемом в ЦИК, указываются сведения о специалистах, принимающих участие в проведении опроса и имеющих опыт работы в этой сфере, о регионах, в которых будут проводиться опросы общественного мнения, о применяемых методах анализа.

Опубликование результатов опросов общественного мнения в средствах массовой информации, на онлайн-платформах не допускается в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования.

Также запрещается проводить опрос общественного мнения в день выборов в помещении или пункте для голосования (п. 9 ст. 28 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан").

"За нарушение данных требований установлена административная ответственность по статье 120 Кодекса РК об административных правонарушениях", – уточнили в пресс-службе.

Между тем на сегодняшний день установлено 4 нарушения, из них 3 факта незаконных опросов общественного мнения, связанных с республиканским референдумом, и 1 факт опубликования итогов такого опроса без соответствующих реквизитов.

В двух случаях опросы провели физические лица, а в другом случае – юридическое лицо, предварительно не уведомившее ЦИК, выполняющую функции Центральной комиссии референдума.

"По этим фактам органами прокуратуры привлечены к административной ответственности двое граждан и одно юридическое лицо по части 3 статьи 120 Кодекса РК об административных правонарушениях, на них наложены штрафы".

Также собственник одного печатного издания привлечен по части 1 статьи 120 Кодекса РК об административных правонарушениях за публикацию результатов опроса общественного мнения без предусмотренных законом обязательных реквизитов.

В соответствии с Конституцией (ст. 83) органы прокуратуры обеспечивают надзор за соблюдением законности на всех стадиях проведения референдума.

"Генеральная прокуратура призывает граждан, общественные организации и средства массовой информации в ходе подготовки и проведения республиканского референдума строго соблюдать действующее законодательство", – говорится в заключительной части обращения.

Материал по теме Дата празднования Дня Конституции может измениться в Казахстане

О том, что можно и что нельзя делать в период подготовки и проведения референдума, можете узнать здесь.