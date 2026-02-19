Генпрокуратура Казахстана выступила с предупреждением по поводу опросов о Конституции
В ведомстве напомнили, что в соответствии с указом президента Касым-Жомарта Токаева на 15 марта 2026 года назначен республиканский референдум со следующей формулировкой вопроса: "Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?"
Так, порядок его подготовки и проведения детально регламентирован Конституционными законами "О республиканском референдуме" и "О выборах в Республике Казахстан", в части, не противоречащей законодательству о референдуме.
В силу статьи 7-1 Конституционного закона "О республиканском референдуме" опрос общественного мнения, связанного с республиканским референдумом, должен проводиться в период его подготовки и проведения в соответствии с требованиями, установленными Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан".
Далее сказано, что средства массовой информации, онлайн-платформы при опубликовании результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами, обязаны указывать юридическое лицо, проводившее опрос, лиц, заказавших опрос и оплативших его, время проведения опроса, метод сбора информации, точную формулировку вопроса, число опрошенных и коэффициент погрешности результатов опроса.
Стоит уточнить, что опрос вправе проводить юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Казахстана, имеющие не менее пяти лет опыта по проведению опросов общественного мнения, предварительно уведомив об этом в письменном виде Центральную избирательную комиссию (ЦИК) с приложением копий соответствующих документов.
Кроме того, в уведомлении, направляемом в ЦИК, указываются сведения о специалистах, принимающих участие в проведении опроса и имеющих опыт работы в этой сфере, о регионах, в которых будут проводиться опросы общественного мнения, о применяемых методах анализа.
Опубликование результатов опросов общественного мнения в средствах массовой информации, на онлайн-платформах не допускается в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования.
Также запрещается проводить опрос общественного мнения в день выборов в помещении или пункте для голосования (п. 9 ст. 28 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан").
"За нарушение данных требований установлена административная ответственность по статье 120 Кодекса РК об административных правонарушениях", – уточнили в пресс-службе.
Между тем на сегодняшний день установлено 4 нарушения, из них 3 факта незаконных опросов общественного мнения, связанных с республиканским референдумом, и 1 факт опубликования итогов такого опроса без соответствующих реквизитов.
В двух случаях опросы провели физические лица, а в другом случае – юридическое лицо, предварительно не уведомившее ЦИК, выполняющую функции Центральной комиссии референдума.
"По этим фактам органами прокуратуры привлечены к административной ответственности двое граждан и одно юридическое лицо по части 3 статьи 120 Кодекса РК об административных правонарушениях, на них наложены штрафы".
Также собственник одного печатного издания привлечен по части 1 статьи 120 Кодекса РК об административных правонарушениях за публикацию результатов опроса общественного мнения без предусмотренных законом обязательных реквизитов.
В соответствии с Конституцией (ст. 83) органы прокуратуры обеспечивают надзор за соблюдением законности на всех стадиях проведения референдума.
"Генеральная прокуратура призывает граждан, общественные организации и средства массовой информации в ходе подготовки и проведения республиканского референдума строго соблюдать действующее законодательство", – говорится в заключительной части обращения.
