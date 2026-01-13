#Казахстан в сравнении
Общество

Масштабная афера в Алматы: казахстанец заселил 109 человек в одну комнату

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 12:33 Фото: freepik
Прокуратура Алматы выявила факт незаконной миграции. Так, по данным пресс-службы ведомства, в однокомнатной квартире были зарегистрированы 109 человек за вознаграждение, при этом фактически они там не проживали, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации прокуратуры, в отношении владельца квартиры было возбуждено уголовное дело по статье 394 УК РК ("Организация незаконной миграции").

Суд приговорил нарушителя к одному году ограничения свободы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 12:33
Цены на жилье: Алматы и Астана бьют рекорды, а Конаев догоняет лидеров

Ранее мы рассказывали, что средняя стоимость аренды благоустроенного жилья в Казахстане достигла 5024 тенге за квадратный метр, увеличившись на 10,2% за последние восемь месяцев.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
