Масштабная афера в Алматы: казахстанец заселил 109 человек в одну комнату
Прокуратура Алматы выявила факт незаконной миграции. Так, по данным пресс-службы ведомства, в однокомнатной квартире были зарегистрированы 109 человек за вознаграждение, при этом фактически они там не проживали, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации прокуратуры, в отношении владельца квартиры было возбуждено уголовное дело по статье 394 УК РК ("Организация незаконной миграции").
Суд приговорил нарушителя к одному году ограничения свободы.
Ранее мы рассказывали, что средняя стоимость аренды благоустроенного жилья в Казахстане достигла 5024 тенге за квадратный метр, увеличившись на 10,2% за последние восемь месяцев.
