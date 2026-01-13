Масштабная афера в Алматы: казахстанец заселил 109 человек в одну комнату

Фото: freepik

Прокуратура Алматы выявила факт незаконной миграции. Так, по данным пресс-службы ведомства, в однокомнатной квартире были зарегистрированы 109 человек за вознаграждение, при этом фактически они там не проживали, сообщает Zakon.kz.

