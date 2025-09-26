Вы меня пранкуете: житель Алматинской области счел шуткой новость о выигрыше авто

Житель поселка Отеген-Батыр в Алматинской области просто ответил на телефонный звонок – и стал обладателем новенького автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Позже Меирхат признается: не сразу поверил своей удаче. Отвечая на телефонный звонок, он меньше всего ожидал, что на том конце провода скажут: "Вы выиграли машину!".

"Помню, я тогда подумал, вдруг это шутка? Сейчас же мошенники часто звонят... Переспросил, не пранк ли это. Но мне все объяснили", – говорит счастливчик.

По словам мужчины, на крупный выигрыш он даже не надеялся. Участие в лотереях воспринимал как добрую традицию, заложенную его дедушкой:

"Дед любил участвовать TeleBingo. Я решил тоже попробовать. Билеты стал покупать года три-четыре тому назад. На сей раз поучаствовал в LOTO 6/49 и не прогадал – на сей раз мне по-настоящему повезло".

Радостной новостью Меирхат незамедлительно поделился с матерью, которая поначалу не разделила его восторгов из-за настороженного отношения к лотереям. Впрочем, визит сына в офис "Сәтті Жұлдыз" успокоил тревоги женщины.

"Я – обычный парень, просто мне улыбнулась фортуна. И я уверен, что она может улыбнуться каждому. Поэтому хочу пожелать другим таких же крупных призов", – подытожил обладатель автомобиля.

Между тем 21 сентября 2025 года в эфире TeleBingo прошел одиннадцатый по счету розыгрыш квартиры. Главный приз достался многодетному алматинцу по имени Қадіржан. Он планирует взять денежный эквивалент выигрыша, чтобы отремонтировать дом, в котором живет его большая семья.

Фото: "Сәтті Жұлдыз"

