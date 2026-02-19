Похолодание и снег вновь обрушатся на Алматы, а чего ждать Астане и Шымкенту 20-22 февраля

Фото: Zakon.kz

В ближайшие три дня в Алматы вновь ожидаются осадки и похолодание, в Астане – снег с метелью и мороз до -12°С, а в Шымкенте – дожди и тепло до +24°С. Об этом говорится в прогнозе на 20-22 февраля 2026 года, который корреспонденту Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане 20 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный, юго-восточный, ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -20-22°С, днем -8-10°С.

21 февраля: переменная облачность, утром и днем снег, низовая метель. Ветер юго-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -6-8°С.

22 февраля: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -5-7°С. Материал по теме Каким будет март-2026 в Астане Прогноз погоды по Алматы

21 февраля: переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер юго-восточный 3-8, днем порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +7+9°С.

22 февраля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 11 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +8+10°С. Материал по теме Весна в Алматы: каким будет март 2026 года в городе и области Прогноз погоды по Шымкенту

21 февраля: переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5+7°С.

22 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +11+13°С. Материал по теме Весна в Шымкенте: каким будет март 2026 года Ранее казахстанские синоптики заявили, что зима напомнит о себе, и предупредили, что 19-21 февраля 2026 года юг страны ждет резкое похолодание. О том, какой будет погода в марте в разных регионах РК, можете узнать здесь.

