Рекордное тепло в Алматы: синоптики объяснили температуру +22,8°С в феврале

Февраль в Алматы внезапно превратился в апрель: 19 февраля столбики термометров поднялись до +22,8°С, побив абсолютный рекорд с 1979 года. Синоптики объяснил Zakon.kz аномалию зимнего тепла и предупредил о том, что климатические качели будут только усиливаться.

Зима в Алматы официально сдалась, а текущий февраль стал новым абсолютным рекордом за 160 лет наблюдений. Почему южную столицу накрыл "широкий вынос тепла" и к каким погодным сюрпризам теперь готовиться горожанам, объяснил ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев.

"По фактическим значениям температуры воздуха, зафиксированным на метеорологической станции города Алматы, 19 февраля 2026 года в 14:00 (по времени Астаны) зарегистрирована температура воздуха +22,8 °С. Так побит абсолютный рекорд февраля предыдущих лет". Даулет Кисебаев

Синоптик добавил, что по фактическим данным рекорд уже был побит, но абсолютное значение – цифру синоптики получат только в конце дня, когда уже будут подведены итоги сегодняшнего дня.

В Алматы наблюдения ведутся больше 160 лет – с 1859 года. То есть самая теплая температура в феврале за всю историю 160 наблюдений была зарегистрирована именно 17 февраля 1979 года. Но в этом году мы побили это абсолютное значение.

Известно, что февраль – последний месяц зимы, и поэтому все чаще возникают оттепели, происходит интенсивное снеготаяние, и в воздухе чувствуется дыхание весны.

По долгосрочному прогнозу на февраль месяц в Алматинской области ожидалась средняя температура воздуха выше климатической нормы на 1°С. Устойчивое повышение температуры воздуха ожидается в третьей декаде месяца. Таким образом, и нынешнее повышение температуры началось 16 февраля, тогда максимальная температура достигла +14,5 градуса. Сегодня же столбик термометра достиг +22,8°С.

Данная синоптическая ситуация называется "широким выносом тепла". Это такой синоптический процесс, при котором в Центральную Азию и юг Казахстана с юго-западными и южными ветрами поступает теплый воздух, который постепенно распространяется широким потоком по всей тропосфере. С таким проявлением связаны наиболее интенсивные оттепели зимой и в переходные сезоны года. Весь период характеризуется преимущественно безоблачной погодой, лишь в его начале над горными районами наблюдается незначительная облачность. Происходит неуклонное увеличение максимальной температуры воздуха примерно на 2-3ºС за каждые сутки. В период с декабря по июнь широкий вынос теплого воздуха может длиться в среднем от 1,5 до 2,7 суток (максимум в январе), рассказал специалист.

Эти температурные всплески почувствовало все живое. Близ Алматы зацвели первые нежные цветы – подснежники или шафран алатауский.

Фото предоставлено Даулетом Кисебаевым

По словам специалиста, подобные температурные рекорды, резкие всплески максимальной или минимальной нетипичной температуры в отдельно взятый сезон связаны с глобальными процессами изменения климата.

"С каждым годом температура растет. Среднегодовой тренд увеличения температуры воздуха по республике составляет 0,3 градуса каждые 10 лет". Даулет Кисебаев

Согласно данным "Казгидромета", опубликованным в ежегодном бюллетене мониторинга состояния и изменению климата РК, наиболее явные статистические значимые тенденции повышения фиксируются в весенний период.

Синоптик подтвердил предположения, что весна в Алматы будет теплее, но и вероятность количества опасных явлений только растет.

Под опасными явлениями подразумевается повторяемость заморозков, выпадение снега в мае, хотя для алматинцев это стало уже привычным явлением: устанавливается теплая майская температура воздуха +20 градусов, но приходит резкая волна холода, например сибирский или дальневосточный холодный антициклон, и температура воздуха резко понижается на 20 градусов.

Поэтому можно сказать, что в среднем температура воздуха будет расти как этой весной, так и в принципе в климатической перспективе, но резкие изменения погоды будут повторяться чаще.

"Именно опасные изменения погоды будут повторяться чаще. Допустим, весной это у нас заморозки, а вследствие заморозков – туманы, усиление ветра, а так как чаще будут рекордно плюсовые температуры, то участятся грозовые явления. А при грозе – порывистый ветер и град. Кроме того, к ним относятся и ливневые дожди". Даулет Кисебаев

Что ожидать алматинцам и гостям города? В Гидрометцентре предоставили прогноз погоды на ближайшие дни:

20 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +12+14°С.

21 февраля: переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер юго-восточный 3-8, днем порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +7+9°С.

22 февраля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 11 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +8+10°С.

Ранее в РГП "Казгидромет" редакции предоставили информацию, каким будет март 2026 года в Алматы и области.