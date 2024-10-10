В Казахстане не зарегистрированы случаи заболевания вирусом Марбург – Минздрав

Председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Сархат Бейсенова на брифинге в СЦК 10 октября 2024 года рассказала, что делается для предотвращения ввоза в страну нового опасного вируса Марбург, сообщает Zakon.kz.

Сархат Бейсенова напомнила, что ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили о появлении нового опасного вируса, который может передаваться человеку от летучих мышей.

"В Казахстане случаев данного вируса не зарегистрировано", – заверила главный санврач страны.

По ее словам, природными очагами данного вируса являются Южная, Западная и Центральная Африка. Это территория таких стран, как ЮАР, Габон, Судан, Демократическая Республика Конго, Либерия, Зимбабве, Гвинея, Кения и Руанда.

"Марбург характеризуется тяжелым течением и высокой летальностью, геморрагическим синдромом. Приводит к поражению печени, желудка, центральной нервной системы. Вирусом люди заражаются от летучих мышей и от больного к больному при близком контакте. Если говорить о симптомах, то характеризуется высокой температурой, сильной головной болью, мышечной болью. На третий день присоединяются диарея, боли в животе, тошнота. На 5-7 день у многих больных наблюдается тяжелый геморрагический симптом – наблюдается кровопотеря. Летальный случай наступает на 8-9 день. До этого будет сильная кровопотеря и потеря сознания", – заявила спикер.

Всем, кто выезжает в эти страны, медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

"Эксперты говорят, что вирус очень опасен. На сегодня против него нет вакцины, лекарства тоже нет, лечение будет симптоматическое... При появлении первых симптомов обращаться за медицинской помощью и соблюдать личную гигиену", – резюмировала Сархат Бейсенова.

2 октября 2024 года ВОЗ заявила о "высоком" риске начала новой эпидемии по всей планете – неизлечимого вируса Марбург.