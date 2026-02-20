На улицах Алматы дроны заговорили с людьми
Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 20 февраля 2026 года, аппараты оснащены светосигнальными элементами и громкоговорителями, через которые транслируются профилактические сообщения.
Беспилотники патрулируют общественные пространства, пешеходные зоны, дворы и участки с повышенной концентрацией людей. В случае выявления нарушений – выброс мусора, плевки в общественных местах, мелкое хулиганство, переход проезжей части в неустановленном месте – гражданам адресно озвучивается предупреждение о недопустимости противоправных действий.
"Наша задача – не только фиксировать правонарушения, но прежде всего предупреждать их. Дроны с громкоговорителями позволяют оперативно реагировать на нарушения и сразу напоминать гражданам о правилах поведения. Это современный инструмент профилактики, который повышает дисциплину и формирует культуру общественного порядка", – отметил начальник Управления административной полиции ДП Алматы Серик Шумаев.
По его словам, использование беспилотников позволяет охватить труднодоступные участки и обеспечить дополнительный контроль без увеличения численности нарядов.
Ранее в полиции Алматы рассказали об усилении контроля за соблюдением правил дорожного движения и общественного порядка с применением беспилотных летательных аппаратов.