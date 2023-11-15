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Товары из Китая: девушка обманула предпринимателей на сотни миллионов тенге

Товары из Китая: девушка обманула предпринимателей на сотни миллионов тенге Фото: pxhere
20-летняя жительница Экибастуза обманула астанинских предпринимателей на сотни миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

В WhatsApp девушка создала многочисленные группы, с рекламой различных товаров, предлагая предпринимателям по оптовым ценам.

"Диапазон поставок был внушительный, от смартфонов до посуды. Однако после получения очередной суммы на покупку товара, женщина скрылась и престала выходить на связь с покупателями", – рассказали в ДП Астаны. 

В полицию обратилась жительница столицы и рассказала, что заказала товар из Китая. Оплата требовалась сразу, она перечислила 31 миллион тенге.

В настоящее время с заявлениями в полицию обратились еще трое обманутых предпринимателей.

Предположительно, по аналогичной схеме было обмануто порядка 50 граждан, но потерпевших может быть больше.

Подозреваемая признала свою вину, пояснив, что чужие деньги тратила на свои нужды. По факту мошенничества проводится досудебное расследование.

Ранее в Восточно-Казахстанской области предпринимателя обманули на 10 миллионов тенге. По словам пострадавшего, в конце августа 2022 года знакомый предложил помощь в покупке спортивного инвентаря. Взял деньги и больше не выходил на связь.

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