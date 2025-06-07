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Происшествия

12 строительных компаний в Мангистау приостановили работу после вмешательства прокуратуры

Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2025 10:14 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Мангистауской области после вмешательства прокуратуры региона приостановили деятельность 12 строительных компаний, сообщает Zakon.kz.

В надзорном ведомстве рассказали, что во время проверок законности выдачи лицензий в сфере строительства выявили 12 компаний, которые получили разрешения незаконно.

"Установлено, что для их получения застройщики использовали производственные базы, арендованные у одних и тех же владельцев, а также заявляли идентичных инженерно-технических специалистов", – пояснили в прокуратуре.

По итогам проверки все 12 организаций привлекли к административной ответственности. Им назначены штрафы на общую сумму свыше пяти миллионов тенге.

Деятельность компаний приостановлена до устранения выявленных нарушений.

Ранее в Шымкенте оштрафовали девять застройщиков. Выяснилось, что они незаконно привлекали средства горожан, не имея для этого разрешительных документов.

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Андрей Дюсупов
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