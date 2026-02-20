Казахстанцам в Корее напомнили о шансе вернуться домой

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) выступило с важным напоминанием к казахстанцам, работающим в Корее нелегально: они могут добровольно покинуть страну без штрафов и запрета на повторный въезд, сообщает Zakon.kz.

Но, по данным ведомства, эта "акция" скоро закончится.

"Воспользоваться данной возможностью можно до конца февраля 2026 года включительно", – сказано в заявлении Минтруда.

Программа действует с декабря 2025 года.

В пресс-службе ведомства также напомнили, что ранее Казахстан и Южная Корея смогли договориться расширить сроки программы добровольного выезда.

Только стоит отметить, что программа не распространяется на лиц, совершивших уголовные преступления, подлежащих принудительному выдворению, а также на иностранцев, оказавшихся в нелегальном статусе после 1 декабря 2025 года.

Для участия в программе необходимы паспорт, заявление о добровольном выезде и авиабилет.

"Предварительное уведомление подается через иммиграционные офисы Кореи в период от 15 до 3 дней до даты вылета". Пресс-служба МТСЗН РК

В конце 2025 года первый вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев подробно рассказывал, почему казахстанцам нежелательно нелегально находиться в Южной Корее.