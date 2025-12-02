Казахстанским нелегалам в Корее продлили сроки выезда без наказаний
Так, представители двух стран в ходе переговоров по вопросам снижения нелегальной миграции и защиты прав наших граждан достигли договоренности по расширению временных рамок программы добровольного выезда (Программа), позволяющей казахстанцам, работавшим в Корее нелегально, добровольно покинуть страну без штрафов и запрета на повторный въезд.
Теперь воспользоваться этой возможностью казахстанцы могут в период с декабря 2025 года по февраль 2026 года включительно.
"Эти меры направлены на смягчение правовых последствий и поддержку тех, кто готов урегулировать свой статус. Программа не распространяется на лиц, совершивших уголовные преступления, подлежащих принудительному выдворению, а также на иностранцев, оказавшихся в нелегальном статусе после 1 декабря 2025 года".Пресс-служба МТСЗН РК
Кроме того, известно, что для участия в Программе необходимы паспорт, заявление о добровольном выезде и авиабилет.
Подача предварительного уведомления осуществляется через иммиграционные офисы Кореи в период от 15 до 3 дней до даты вылета.
Также казахстанцам настоятельно рекомендует устраиваться на работу за рубежом только на законных основаниях, чтобы избежать рисков нелегальной миграции, выдворения, штрафов, ограничения прав, а также возможных ситуаций трудовой эксплуатации.
"Необходимо пользоваться только официальными и проверенными каналами трудоустройства, включая лицензированные частные агентства занятости, государственные программы и официальные предложения работодателей".Пресс-служба МТСЗН РК
