Казахстанским нелегалам в Корее продлили сроки выезда без наказаний

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана и Министерство юстиции Кореи договорились о расширении временных рамок программы добровольного выезда, сообщает Zakon.kz.

Так, представители двух стран в ходе переговоров по вопросам снижения нелегальной миграции и защиты прав наших граждан достигли договоренности по расширению временных рамок программы добровольного выезда (Программа), позволяющей казахстанцам, работавшим в Корее нелегально, добровольно покинуть страну без штрафов и запрета на повторный въезд.

Теперь воспользоваться этой возможностью казахстанцы могут в период с декабря 2025 года по февраль 2026 года включительно.

"Эти меры направлены на смягчение правовых последствий и поддержку тех, кто готов урегулировать свой статус. Программа не распространяется на лиц, совершивших уголовные преступления, подлежащих принудительному выдворению, а также на иностранцев, оказавшихся в нелегальном статусе после 1 декабря 2025 года". Пресс-служба МТСЗН РК

Кроме того, известно, что для участия в Программе необходимы паспорт, заявление о добровольном выезде и авиабилет.

Подача предварительного уведомления осуществляется через иммиграционные офисы Кореи в период от 15 до 3 дней до даты вылета.

Также казахстанцам настоятельно рекомендует устраиваться на работу за рубежом только на законных основаниях, чтобы избежать рисков нелегальной миграции, выдворения, штрафов, ограничения прав, а также возможных ситуаций трудовой эксплуатации.

"Необходимо пользоваться только официальными и проверенными каналами трудоустройства, включая лицензированные частные агентства занятости, государственные программы и официальные предложения работодателей". Пресс-служба МТСЗН РК

